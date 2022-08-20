20 августа 2022

После Дня города за екатеринбуржцами собрали 143 тонны мусора

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Субботник сотрудников Администрации Екатеринбурга в Дендропарке. Екатеринбург, мусорные пакеты, уборка улиц, уборка территории, мешки с мусором, уборка в парке, субботник, мусорные мешки
Коммунальщики прибрались в центре города Фото:

Более 100 рабочих убирали мусор в центре Екатеринбурга после Дня города. Всего с улиц вывезли 143 тонны мусора, рассказали в комитете благоустройства. Информация появилась на официальном портале Екатеринбурга.

«С помощью звеньев из КДМ, вакуумной и подметально-уборочной техники в сопровождении ГИБДД был убран мусор и вымыты проезжие части на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Пушкина. Дорожно-эксплуатационные управления и Спецавтобаза за сутки вывезли более 143 тонн мусора», — рассказали в комитете благоустройства.

Кроме уборочной техники на улицах были задействованы рабочие. Они подбирали мусор и очищали урны. В Екатеринбурге 20 августа прошел День города. URA.RU вело онлайн-трансляцию с площадок мероприятия. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.

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Более 100 рабочих убирали мусор в центре Екатеринбурга после Дня города. Всего с улиц вывезли 143 тонны мусора, рассказали в комитете благоустройства. Информация появилась на официальном портале Екатеринбурга. «С помощью звеньев из КДМ, вакуумной и подметально-уборочной техники в сопровождении ГИБДД был убран мусор и вымыты проезжие части на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Пушкина. Дорожно-эксплуатационные управления и Спецавтобаза за сутки вывезли более 143 тонн мусора», — рассказали в комитете благоустройства. Кроме уборочной техники на улицах были задействованы рабочие. Они подбирали мусор и очищали урны. В Екатеринбурге 20 августа прошел День города. URA.RU вело онлайн-трансляцию с площадок мероприятия. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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