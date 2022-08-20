После Дня города за екатеринбуржцами собрали 143 тонны мусора

Коммунальщики прибрались в центре города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 100 рабочих убирали мусор в центре Екатеринбурга после Дня города. Всего с улиц вывезли 143 тонны мусора, рассказали в комитете благоустройства. Информация появилась на официальном портале Екатеринбурга.

«С помощью звеньев из КДМ, вакуумной и подметально-уборочной техники в сопровождении ГИБДД был убран мусор и вымыты проезжие части на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Пушкина. Дорожно-эксплуатационные управления и Спецавтобаза за сутки вывезли более 143 тонн мусора», — рассказали в комитете благоустройства.

Кроме уборочной техники на улицах были задействованы рабочие. Они подбирали мусор и очищали урны. В Екатеринбурге 20 августа прошел День города. URA.RU вело онлайн-трансляцию с площадок мероприятия. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.