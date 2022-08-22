22 августа 2022

В подполе квартиры в Миассе нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Обстоятельства выясняет Следственный комитет Фото:

На окраине Миасса (Челябинская область) в подполе одной из квартир дома нашли труп человека. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе СУ СКР области информацию подтвердили.

«Скелетированные останки женщины нашли в подполе квартиры на первом этаже в двухэтажном доме на Парковой, 54а. Это жительница города 1952 года рождения, что случилось пока непонятно», — рассказал источник.

Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков уточнил, что при осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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На окраине Миасса (Челябинская область) в подполе одной из квартир дома нашли труп человека. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе СУ СКР области информацию подтвердили. «Скелетированные останки женщины нашли в подполе квартиры на первом этаже в двухэтажном доме на Парковой, 54а. Это жительница города 1952 года рождения, что случилось пока непонятно», — рассказал источник. Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков уточнил, что при осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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