В Челябинскую область запретили ввозить казахстанский мед

В пункте пропуска «Николаевка» пресекли незаконный ввоз 54 килограммов меда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область запретили ввозить партию казахстанского меда общим весом 54 килограмма. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались перевезти через госграницу без сопроводительных документов.

«Житель России пытался ввезти 54 килограмма меда без ветеринарных сопроводительных документов. Машина следовала из Республики Казахстан в город Кыштым Челябинской области. В соответствии с требованиями законодательства продукция без документов была признана потенциально опасной, ее перемещение без сопроводительных документов было запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что перевозчику выдали предписание о возврате груза. Транспортное средство вернули на сопредельную территорию.

Ранее через российско-казахстанский участок границы в Челябинской области пытались провезти 40 тонн арбузов и две тонны помидоров без документов. Попытка провоза была пресечена.