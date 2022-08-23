В Челябинскую область запретили ввозить казахстанский мед

В Челябинскую область запретили ввозить партию казахстанского меда общим весом 54 килограмма. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались перевезти через госграницу без сопроводительных документов.
«Житель России пытался ввезти 54 килограмма меда без ветеринарных сопроводительных документов. Машина следовала из Республики Казахстан в город Кыштым Челябинской области. В соответствии с требованиями законодательства продукция без документов была признана потенциально опасной, ее перемещение без сопроводительных документов было запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
В надзорном ведомстве отметили, что перевозчику выдали предписание о возврате груза. Транспортное средство вернули на сопредельную территорию.
Ранее через российско-казахстанский участок границы в Челябинской области пытались провезти 40 тонн арбузов и две тонны помидоров без документов. Попытка провоза была пресечена.
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