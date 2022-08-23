23 августа 2022

В Челябинскую область запретили ввозить казахстанский мед

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, мед, еда, продовольственная безопасность, агро2022
В пункте пропуска «Николаевка» пресекли незаконный ввоз 54 килограммов меда Фото:

В Челябинскую область запретили ввозить партию казахстанского меда общим весом 54 килограмма. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались перевезти через госграницу без сопроводительных документов.

«Житель России пытался ввезти 54 килограмма меда без ветеринарных сопроводительных документов. Машина следовала из Республики Казахстан в город Кыштым Челябинской области. В соответствии с требованиями законодательства продукция без документов была признана потенциально опасной, ее перемещение без сопроводительных документов было запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что перевозчику выдали предписание о возврате груза. Транспортное средство вернули на сопредельную территорию.

Ранее через российско-казахстанский участок границы в Челябинской области пытались провезти 40 тонн арбузов и две тонны помидоров без документов. Попытка провоза была пресечена.

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В Челябинскую область запретили ввозить партию казахстанского меда общим весом 54 килограмма. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались перевезти через госграницу без сопроводительных документов. «Житель России пытался ввезти 54 килограмма меда без ветеринарных сопроводительных документов. Машина следовала из Республики Казахстан в город Кыштым Челябинской области. В соответствии с требованиями законодательства продукция без документов была признана потенциально опасной, ее перемещение без сопроводительных документов было запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что перевозчику выдали предписание о возврате груза. Транспортное средство вернули на сопредельную территорию. Ранее через российско-казахстанский участок границы в Челябинской области пытались провезти 40 тонн арбузов и две тонны помидоров без документов. Попытка провоза была пресечена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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