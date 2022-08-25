Мотор автомобиля миасского завода заменит пять обычных

На автозаводе «Урал» раскрыли характеристики грузового электрокара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) оснастил грузовой электрокар мощным электродвигателем, который по силе равен пяти и более обычным двигателям. Как сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, разработка агрегата является полностью российской.

«Это так называемый „гибридный“ автомобиль, в котором применена композитная схема. Мы заменили раздачу и коробку одним мощным электродвигателем, по силе равным пяти и более обычным двигателям», — привела пресс-служба автозавода слова Яковлева.

Автомобиль способен работать в нескольких режимах: комбинированном — «двигатель-электродвигатель», и отдельно — «двигатель» и «электродвигатель». При двух-аккумуляторных батареях общим весом в 400 кг грузовик обеспечивает движение без подзарядки на расстоянии в 30—35 км.

Наличие тяговой аккумуляторной батареи позволяет использовать установку как стартер для пуска двигателя внутреннего сгорания или как мотор для движения в режиме электрокара.

Машину «Мотовоз-М» предприятие впервые представило на прошедшем в Москве форуме «Армия-2022». Кроме электрокара, завод презентовал «Урал-4360» для передвижения в различных дорожных условиях, «арктический автобус» и другую технику.