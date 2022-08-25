Челябинские депутаты обыграли детей в футбол. Фото, видео

26 августа 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Игра закончилась со счетом 3-1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборная команда челябинского реготделения партии «Единая Россия» по футболу сыграла товарищеский матч против команды социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, депутаты обыграли детей со счетом 3-1. Перед началом соревнований председатель регионального парламента Александр Лазарев пожелал ребятам честной игры, и обойтись без травм. Два гола в ворота команды реабилитационного центра забил депутат Ленинского райсовета Михаил Гризодуб. Третий мяч команде детей отправил депутат гордумы Денис Лапотышкин. Несмотря на товарищеский статус матча, спортсмены были серьезны, боролись за каждый мяч. В такой борьбе не обошлось без травм. Так автору третьего гола, Денису Лапотышкину, потребовалась медпомощь после жесткого стыка. Игра проходила на стадионе «Калибр», где проводится региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В Челябинск приехало 19 команд, лучшая из которых поедет в Казань представлять регион на федеральном уровне. Финальный этап соревнований пройдет с 10 по 15 октября. Председатель регионального парламента Александр Лазарев пожелал участникам соревнований честной игры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборная челябинского реготделения партии «Единая Россия» сыграла против «Курчатовцы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на товарищеский статус, игра была жесткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторым игрокам потребовалась медицинская помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты победили детей со счетом 3-1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сборная команда челябинского реготделения партии «Единая Россия» по футболу сыграла товарищеский матч против команды социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, депутаты обыграли детей со счетом 3-1. Перед началом соревнований председатель регионального парламента Александр Лазарев пожелал ребятам честной игры, и обойтись без травм. Два гола в ворота команды реабилитационного центра забил депутат Ленинского райсовета Михаил Гризодуб. Третий мяч команде детей отправил депутат гордумы Денис Лапотышкин. Несмотря на товарищеский статус матча, спортсмены были серьезны, боролись за каждый мяч. В такой борьбе не обошлось без травм. Так автору третьего гола, Денису Лапотышкину, потребовалась медпомощь после жесткого стыка. Игра проходила на стадионе «Калибр», где проводится региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В Челябинск приехало 19 команд, лучшая из которых поедет в Казань представлять регион на федеральном уровне. Финальный этап соревнований пройдет с 10 по 15 октября.