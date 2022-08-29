29 августа 2022

ДНК-тест избавил пермяка от необходимости уплаты алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, днк, медецинский центр
С пермяка требовали алименты за ребенка, который был не его Фото:

В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от долгов по алиментам. Подробности исключения отцовства из дела рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«С сентября 2021 года пермяк уклонялся от выплаты алиментов на 10-летнего сына, общий долг мужчины составил около 60 тысяч рублей. После того, как суд привлек пермяка к административной ответственности, он, боясь уголовного преследования потребовал проведение ДНК-теста», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам экспертизы выяснилось, что ребенок не является сыном пермяка. Мать ребенка после этого забрала исполнительный документ о взыскании денег.

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В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от долгов по алиментам. Подробности исключения отцовства из дела рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «С сентября 2021 года пермяк уклонялся от выплаты алиментов на 10-летнего сына, общий долг мужчины составил около 60 тысяч рублей. После того, как суд привлек пермяка к административной ответственности, он, боясь уголовного преследования потребовал проведение ДНК-теста», — рассказали в пресс-службе ведомства. По результатам экспертизы выяснилось, что ребенок не является сыном пермяка. Мать ребенка после этого забрала исполнительный документ о взыскании денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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