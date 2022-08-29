ДНК-тест избавил пермяка от необходимости уплаты алиментов

30 августа 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

С пермяка требовали алименты за ребенка, который был не его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от долгов по алиментам. Подробности исключения отцовства из дела рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «С сентября 2021 года пермяк уклонялся от выплаты алиментов на 10-летнего сына, общий долг мужчины составил около 60 тысяч рублей. После того, как суд привлек пермяка к административной ответственности, он, боясь уголовного преследования потребовал проведение ДНК-теста», — рассказали в пресс-службе ведомства. По результатам экспертизы выяснилось, что ребенок не является сыном пермяка. Мать ребенка после этого забрала исполнительный документ о взыскании денег.

В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от долгов по алиментам. Подробности исключения отцовства из дела рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «С сентября 2021 года пермяк уклонялся от выплаты алиментов на 10-летнего сына, общий долг мужчины составил около 60 тысяч рублей. После того, как суд привлек пермяка к административной ответственности, он, боясь уголовного преследования потребовал проведение ДНК-теста», — рассказали в пресс-службе ведомства. По результатам экспертизы выяснилось, что ребенок не является сыном пермяка. Мать ребенка после этого забрала исполнительный документ о взыскании денег.