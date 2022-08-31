Мэрия Челябинска выкупила у бизнесмена здание под детский центр

В центре «Эрудит» провели первые занятия для учащихся Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Челябинска выкупила новое здание у компании «Стройкомфортсервис», принадлежащей Аркадию Фрейману, под центр для одаренных детей. Цена контракта составила 284 млн 650 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

«Продавец передает в собственность, а покупатель принимает нежилое здание по адресу: город Челябинск, улица Российская, 267, общей площадью 3 002,4 квадратного метра. Здание предназначено для организации дополнительного образования детей. Стоимость объекта составляет 284 млн 650 тысяч рублей», — указано в документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Пятиэтажное здание, площадью застройки 918,3 квадратного метра, расположено в Советском районе Челябинска. В новом образовательном центре есть современные комфортные классы для обучения детей, бассейн, выполнен современный дизайнерский ремонт. Образовательный центр является филиалом лицея № 11. Недавно в здании прошло первое занятие для учащихся центра «Эрудит».

Согласно сервису СБИС, у Фреймана в собственности 10 бизнес-активов, самым крупным из которых является компания «Стройкомфортсервис». Ему также принадлежит ресторан «Мелиот» и одноименная пивоварня, распложенные у ледовой арены «Трактор».

В новом образовательном центре есть современные комфортные классы для обучения детей, бассейн, выполнен современный дизайнерский ремонт Фото: 2gis.ru

Пятиэтажное здание площадью 918,3 кв. метра расположено в Советском районе Челябинска Фото: 2gis.ru

В новом образовательном центре «Эрудит» сейчас проводятся занятия для учащихся одиннадцатого лицея Челябинска Фото: 2gis.ru