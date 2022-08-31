31 августа 2022

Мэрия Челябинска выкупила у бизнесмена здание под детский центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
В центре «Эрудит» провели первые занятия для учащихся Фото:

Мэрия Челябинска выкупила новое здание у компании «Стройкомфортсервис», принадлежащей Аркадию Фрейману, под центр для одаренных детей. Цена контракта составила 284 млн 650 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

«Продавец передает в собственность, а покупатель принимает нежилое здание по адресу: город Челябинск, улица Российская, 267, общей площадью 3 002,4 квадратного метра. Здание предназначено для организации дополнительного образования детей. Стоимость объекта составляет 284 млн 650 тысяч рублей», — указано в документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Пятиэтажное здание, площадью застройки 918,3 квадратного метра, расположено в Советском районе Челябинска. В новом образовательном центре есть современные комфортные классы для обучения детей, бассейн, выполнен современный дизайнерский ремонт. Образовательный центр является филиалом лицея № 11. Недавно в здании прошло первое занятие для учащихся центра «Эрудит».

Согласно сервису СБИС, у Фреймана в собственности 10 бизнес-активов, самым крупным из которых является компания «Стройкомфортсервис». Ему также принадлежит ресторан «Мелиот» и одноименная пивоварня, распложенные у ледовой арены «Трактор».

В новом образовательном центре есть современные комфортные классы для обучения детей, бассейн, выполнен современный дизайнерский ремонт
Фото:
Пятиэтажное здание площадью 918,3 кв. метра расположено в Советском районе Челябинска
Фото:
В новом образовательном центре «Эрудит» сейчас проводятся занятия для учащихся одиннадцатого лицея Челябинска
Фото:
Цена контракта составила 284 млн 650 тысяч рублей
Фото:

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Мэрия Челябинска выкупила новое здание у компании «Стройкомфортсервис», принадлежащей Аркадию Фрейману, под центр для одаренных детей. Цена контракта составила 284 млн 650 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок. «Продавец передает в собственность, а покупатель принимает нежилое здание по адресу: город Челябинск, улица Российская, 267, общей площадью 3 002,4 квадратного метра. Здание предназначено для организации дополнительного образования детей. Стоимость объекта составляет 284 млн 650 тысяч рублей», — указано в документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Пятиэтажное здание, площадью застройки 918,3 квадратного метра, расположено в Советском районе Челябинска. В новом образовательном центре есть современные комфортные классы для обучения детей, бассейн, выполнен современный дизайнерский ремонт. Образовательный центр является филиалом лицея № 11. Недавно в здании прошло первое занятие для учащихся центра «Эрудит». Согласно сервису СБИС, у Фреймана в собственности 10 бизнес-активов, самым крупным из которых является компания «Стройкомфортсервис». Ему также принадлежит ресторан «Мелиот» и одноименная пивоварня, распложенные у ледовой арены «Трактор».
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