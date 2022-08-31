31 августа 2022

В Пермском университете встретили первый День знаний после атаки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, университет, пгниу, день знаний, студенты
О прошлогоднем ЧП в вузе на мероприятии старались не вспоминать Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сегодня прошли торжества в честь Дня Знаний. Таким образом в вузе открыли новый учебный год, первый после прошлогоднего вооруженного нападения на университет. На мероприятии о происшествии не вспоминали. Звучали только поздравления и напутствия. На территории кампуса развернулось множество площадок с различными активностями. Первым первокурсников поздравил губернатор Дмитрий Махонин.

«Я, как выпускник этого вуза, рад быть сегодня с вами. Университет развивается, является одним из самых сильных в стране. Все делается для того, чтобы вы понимали, что у в нашем регионе, есть где учиться и работать. Так что заканчивайте учебу и оставайтесь в Пермском крае», — сказал Дмитрий Махонин.

Студентов также поздравили прокурор Пермского края Павел Бухтояров, бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков, сенатор Андрей Климов, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин. По традиции в линейке участвовали и промышленники, среди которых председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ПАО «Уралкалий» Василий Лаук, гендиректор ПНППК Алексей Андреев и другие VIP. Для гостей праздника на территории кампуса устроили концерт, также работали тематические площадки.

20 сентября 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ. В результате погибли шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.

День знаний в Пермском университете. Пермь
В торжествах приняли участие сотни студентов и преподавателей ПГНИУ
Фото:
День знаний в Пермском университете. Пермь
Губернатор Махонин является выпускником университета
Фото:
День знаний в Пермском университете. Пермь
Гостям праздника предлагали заняться йогой и аэробикой
Фото:
День знаний в Пермском университете. Пермь
Желающие активно участвовали в интеллектуальных играх
Фото:
День знаний в Пермском университете. Пермь
Во время праздника на территории кампуса усилили охрану
Фото:
День знаний в Пермском университете. Пермь
На мероприятии было много иностранных студентов
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День знаний в Пермском университете. Пермь
Торжественную линейку завершили молодежным рок-концертом
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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сегодня прошли торжества в честь Дня Знаний. Таким образом в вузе открыли новый учебный год, первый после прошлогоднего вооруженного нападения на университет. На мероприятии о происшествии не вспоминали. Звучали только поздравления и напутствия. На территории кампуса развернулось множество площадок с различными активностями. Первым первокурсников поздравил губернатор Дмитрий Махонин. «Я, как выпускник этого вуза, рад быть сегодня с вами. Университет развивается, является одним из самых сильных в стране. Все делается для того, чтобы вы понимали, что у в нашем регионе, есть где учиться и работать. Так что заканчивайте учебу и оставайтесь в Пермском крае», — сказал Дмитрий Махонин. Студентов также поздравили прокурор Пермского края Павел Бухтояров, бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков, сенатор Андрей Климов, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин. По традиции в линейке участвовали и промышленники, среди которых председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ПАО «Уралкалий» Василий Лаук, гендиректор ПНППК Алексей Андреев и другие VIP. Для гостей праздника на территории кампуса устроили концерт, также работали тематические площадки. 20 сентября 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ. В результате погибли шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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