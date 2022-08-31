В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сегодня прошли торжества в честь Дня Знаний. Таким образом в вузе открыли новый учебный год, первый после прошлогоднего вооруженного нападения на университет. На мероприятии о происшествии не вспоминали. Звучали только поздравления и напутствия. На территории кампуса развернулось множество площадок с различными активностями. Первым первокурсников поздравил губернатор Дмитрий Махонин.
«Я, как выпускник этого вуза, рад быть сегодня с вами. Университет развивается, является одним из самых сильных в стране. Все делается для того, чтобы вы понимали, что у в нашем регионе, есть где учиться и работать. Так что заканчивайте учебу и оставайтесь в Пермском крае», — сказал Дмитрий Махонин.
Студентов также поздравили прокурор Пермского края Павел Бухтояров, бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков, сенатор Андрей Климов, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин. По традиции в линейке участвовали и промышленники, среди которых председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ПАО «Уралкалий» Василий Лаук, гендиректор ПНППК Алексей Андреев и другие VIP. Для гостей праздника на территории кампуса устроили концерт, также работали тематические площадки.
20 сентября 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ. В результате погибли шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.
В торжествах приняли участие сотни студентов и преподавателей ПГНИУ
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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сегодня прошли торжества в честь Дня Знаний. Таким образом в вузе открыли новый учебный год, первый после прошлогоднего вооруженного нападения на университет. На мероприятии о происшествии не вспоминали. Звучали только поздравления и напутствия. На территории кампуса развернулось множество площадок с различными активностями. Первым первокурсников поздравил губернатор Дмитрий Махонин. «Я, как выпускник этого вуза, рад быть сегодня с вами. Университет развивается, является одним из самых сильных в стране. Все делается для того, чтобы вы понимали, что у в нашем регионе, есть где учиться и работать. Так что заканчивайте учебу и оставайтесь в Пермском крае», — сказал Дмитрий Махонин. Студентов также поздравили прокурор Пермского края Павел Бухтояров, бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков, сенатор Андрей Климов, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин. По традиции в линейке участвовали и промышленники, среди которых председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ПАО «Уралкалий» Василий Лаук, гендиректор ПНППК Алексей Андреев и другие VIP. Для гостей праздника на территории кампуса устроили концерт, также работали тематические площадки. 20 сентября 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ. В результате погибли шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.