О прошлогоднем ЧП в вузе на мероприятии старались не вспоминать Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сегодня прошли торжества в честь Дня Знаний. Таким образом в вузе открыли новый учебный год, первый после прошлогоднего вооруженного нападения на университет. На мероприятии о происшествии не вспоминали. Звучали только поздравления и напутствия. На территории кампуса развернулось множество площадок с различными активностями. Первым первокурсников поздравил губернатор Дмитрий Махонин.

«Я, как выпускник этого вуза, рад быть сегодня с вами. Университет развивается, является одним из самых сильных в стране. Все делается для того, чтобы вы понимали, что у в нашем регионе, есть где учиться и работать. Так что заканчивайте учебу и оставайтесь в Пермском крае», — сказал Дмитрий Махонин.

Студентов также поздравили прокурор Пермского края Павел Бухтояров, бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков, сенатор Андрей Климов, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин. По традиции в линейке участвовали и промышленники, среди которых председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ПАО «Уралкалий» Василий Лаук, гендиректор ПНППК Алексей Андреев и другие VIP. Для гостей праздника на территории кампуса устроили концерт, также работали тематические площадки.

20 сентября 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ. В результате погибли шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.

В торжествах приняли участие сотни студентов и преподавателей ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Махонин является выпускником университета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гостям праздника предлагали заняться йогой и аэробикой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Желающие активно участвовали в интеллектуальных играх Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во время праздника на территории кампуса усилили охрану Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На мероприятии было много иностранных студентов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Торжественную линейку завершили молодежным рок-концертом Фото: Сергей Русанов © URA.RU