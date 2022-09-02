Британский профессор предложил Украине план вернуть Херсон без боя

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон без боя

Британский профессор убежден, что Россия отдаст Херсон без боя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина может присоединить к себе Херсон — центр Херсонской области, который контролируют российские войска, если просто пригрозит России окружить регион. Такое мнение высказал бывший генеральный директор Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI), профессор Майкл Кларк.

«ВСУ могут вернуть себе южный город Херсон, просто пригрозив окружить российских военнослужащих в регионе. Без каких-либо боевых действий», — предложил он идею в беседе с журналистами издания SkyNews.