Украина может присоединить к себе Херсон — центр Херсонской области, который контролируют российские войска, если просто пригрозит России окружить регион. Такое мнение высказал бывший генеральный директор Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI), профессор Майкл Кларк.
«ВСУ могут вернуть себе южный город Херсон, просто пригрозив окружить российских военнослужащих в регионе. Без каких-либо боевых действий», — предложил он идею в беседе с журналистами издания SkyNews.
Западные страны активно помогают Украине после того, как Россия начала там спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории. Они поставляют туда оружие, однако российские войска активно его уничтожают. С марта этого года ВС РФ контролируют Херсонскую область, однако на херсонском направлении ВСУ попытались провести контратаку. Теперь из-за провалившегося контрнаступления ВСУ в Николаеве переполнены морги, пишет Pravda.Ru. В общей сложности медучреждения Николаева приняли больше двух тысяч раненых бойцов ВСУ, отмечает телеканал 360.
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Украина может присоединить к себе Херсон — центр Херсонской области, который контролируют российские войска, если просто пригрозит России окружить регион. Такое мнение высказал бывший генеральный директор Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI), профессор Майкл Кларк. «ВСУ могут вернуть себе южный город Херсон, просто пригрозив окружить российских военнослужащих в регионе. Без каких-либо боевых действий», — предложил он идею в беседе с журналистами издания SkyNews. Западные страны активно помогают Украине после того, как Россия начала там спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории. Они поставляют туда оружие, однако российские войска активно его уничтожают. С марта этого года ВС РФ контролируют Херсонскую область, однако на херсонском направлении ВСУ попытались провести контратаку. Теперь из-за провалившегося контрнаступления ВСУ в Николаеве переполнены морги, пишет Pravda.Ru. В общей сложности медучреждения Николаева приняли больше двух тысяч раненых бойцов ВСУ, отмечает телеканал 360.