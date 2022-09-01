Из-за провалившегося контрнаступления ВСУ в Николаеве переполнены морги

Мэр Снигиревки сообщил о переполненных моргах в Николаеве из-за провалившегося контрнаступления ВСУ

02 сентября 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

ВСУ несут огромные потери при контрнаступлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за атаки украинских солдат, которые пытались перейти в контрнаступление, в Николаеве переполнены морги. Такой информацией поделился глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов. «Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он также отметил, что последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ, передает Prqavda.Ru. Всего в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых украинских солдат. При этом в городские госпитали и больницы попало около двух тысяч раненых, пишет RT. Россия с 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации под контроль России перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. ВСУ предприняли попытку контрнаступления, однако она провалилась.

Из-за атаки украинских солдат, которые пытались перейти в контрнаступление, в Николаеве переполнены морги. Такой информацией поделился глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов. «Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он также отметил, что последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ, передает Prqavda.Ru. Всего в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых украинских солдат. При этом в городские госпитали и больницы попало около двух тысяч раненых, пишет RT. Россия с 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации под контроль России перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. ВСУ предприняли попытку контрнаступления, однако она провалилась.