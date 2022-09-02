«Автомобилист» победил в первом матче нового сезона КХЛ. Фото

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" победил "Локомотив" в первом матче нового сезона КХЛ

02 сентября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

ХК «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в первом матче нового сезона КХЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче нового сезона КХЛ со счетом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист». «„Автомобилист“ провел первый матч нового сезона, наша команда принимала ярославский „Локомотив“. Встреча завершилась победой „Автомобилиста“ со счетом 4:2», — сообщает пресс-служба екатеринбургского хоккейного клуба. Встреча прошла 2 сентября в Екатеринбурге на ледовой арене КРК «Уралец». Следующий поединок екатеринбургская команда проведет 4 сентября против «Северстали» из Череповца. Ранее URA.RU сообщало, что «Автомобилист» расторг договоры с тремя финскими игроками. Также агентство рассказывало, что во время трансферного периода екатеринбургский хоккейный клуб не стал продлевать контракты с шестью игроками и тремя тренерами. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче нового сезона КХЛ со счетом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист». «„Автомобилист“ провел первый матч нового сезона, наша команда принимала ярославский „Локомотив“. Встреча завершилась победой „Автомобилиста“ со счетом 4:2», — сообщает пресс-служба екатеринбургского хоккейного клуба. Встреча прошла 2 сентября в Екатеринбурге на ледовой арене КРК «Уралец». Следующий поединок екатеринбургская команда проведет 4 сентября против «Северстали» из Череповца. Ранее URA.RU сообщало, что «Автомобилист» расторг договоры с тремя финскими игроками. Также агентство рассказывало, что во время трансферного периода екатеринбургский хоккейный клуб не стал продлевать контракты с шестью игроками и тремя тренерами.