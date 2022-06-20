ХК «Автомобилист» расторг контракт с тремя финскими игроками

ХК «Автомобилист» покинуло сразу три игрока по своей инициативе Фото: Василий Гришин © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга расторг договоры с тремя игроками родом из Финляндии — вратарем Юхой Метсолой, нападающим Миро Аалтоненом и защитником Юрки Йокипаккой. Информация об этом появилась на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«„Автомобилист“ расторг контракты с вратарем Юхой Метсолой, нападающим Миро Аалтоненом и защитником Юрки Йокипаккой», — говорится на сайте КЛХ. В официальной группе «Автомобилиста» указано, что перечисленные игроки обратились в хоккейный клуб с просьбой о прекращении действия контрактов по собственной инициативе. При этом со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист».

Ранее в КХЛ начался трансферный период и хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с шестью игроками и тремя тренерами. Также французский хоккеист Стефан да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», занял пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ, а защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров поучаствовал в гонке на ретро-автомобилях.