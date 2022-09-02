Пропавший в лесу свердловчанин специально остался там на ночевку

В Нижнем Тагиле нашелся 82-летний мужчина, заблудившийся в лесу

03 сентября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле закончились поиски пенсионера, который пропал в лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончились поиски 82-летнего местного жителя, который накануне ушел в лес и не вернулся. Утром он пришел домой и рассказал, что специально остался ночевать в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе полиции Нижнего Тагила. «Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что, гуляя по лесу, вышел в сторону поселка Сухоложский. Очень устал, поэтому решил остаться на ночевку в лесу, где прилег под деревом. Утром вышел на дорогу, там проезжала машина, водитель которой довез пенсионера до самого дома», — рассказали в полиции. Пенсионер ушел из дома в лес в Нижнем Тагиле 2 сентября и пропал. Его поисками помимо полицейских занимались волонтеры поисковых отрядов.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончились поиски 82-летнего местного жителя, который накануне ушел в лес и не вернулся. Утром он пришел домой и рассказал, что специально остался ночевать в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе полиции Нижнего Тагила. «Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что, гуляя по лесу, вышел в сторону поселка Сухоложский. Очень устал, поэтому решил остаться на ночевку в лесу, где прилег под деревом. Утром вышел на дорогу, там проезжала машина, водитель которой довез пенсионера до самого дома», — рассказали в полиции. Пенсионер ушел из дома в лес в Нижнем Тагиле 2 сентября и пропал. Его поисками помимо полицейских занимались волонтеры поисковых отрядов.