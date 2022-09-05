Метеоролог Шувалов рассказал о возвращении жары в регионы России

Метеоролог Шувалов: в регионы России возвращается жара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, тепло, футбольные болельщики, веер, лето, жара, солнце, японцы, болельщики сборной японии
На Алтае 6 и 7 сентября ожидается до +33 градусов Фото:

Жара на пару дней вернется в регионы России. До +33 градусов ожидается 6 и 7 сентября на Алтае, 8 сентября в Иркутске, 9 сентября в Бурятии и до +28 градусов 10 и 11 сентября на европейской территории России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«4 сентября был самый жаркий день на территории Казахстана. Там было установлено порядка двух десятков температурных рекордов. Но в ближайшее время холод начнет проникать на территорию Казахстана, столбики термометров опустятся в среднем на 15 градусов, за счет чего тепло пойдет на Алтай. И там на два дня, 6 и 7 сентября будут самыми теплыми районами нашей страны. В отдельных районах температура может повышаться до +30 градусов. В Белокурихе, Горно-Алтайске до +32, +33. Дальше холодный воздух вытеснит тепло на восток. И 8 сентября уже до +28, +30 градусов ожидается в Иркутской области. 9 сентября теплу будут радоваться жители Бурятии и Байкальского края» — объяснил Александр Шувалов.

По словам метеоролога, на европейскую территорию России жара вернется на выходных. «Тепло и звание самого теплого места вернется на европейскую территорию России только в выходные,10 и 11 сентября. Термометры в Симферополе, Краснодаре, Соче, Ростове-на-Дону в очередной раз покажут +26, +28 градусов. Пока о +30-ти речи не идет. Страна потихоньку прощается с 30-градусной жарой», — подчеркнул Шувалов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Жара на пару дней вернется в регионы России. До +33 градусов ожидается 6 и 7 сентября на Алтае, 8 сентября в Иркутске, 9 сентября в Бурятии и до +28 градусов 10 и 11 сентября на европейской территории России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «4 сентября был самый жаркий день на территории Казахстана. Там было установлено порядка двух десятков температурных рекордов. Но в ближайшее время холод начнет проникать на территорию Казахстана, столбики термометров опустятся в среднем на 15 градусов, за счет чего тепло пойдет на Алтай. И там на два дня, 6 и 7 сентября будут самыми теплыми районами нашей страны. В отдельных районах температура может повышаться до +30 градусов. В Белокурихе, Горно-Алтайске до +32, +33. Дальше холодный воздух вытеснит тепло на восток. И 8 сентября уже до +28, +30 градусов ожидается в Иркутской области. 9 сентября теплу будут радоваться жители Бурятии и Байкальского края» — объяснил Александр Шувалов. По словам метеоролога, на европейскую территорию России жара вернется на выходных. «Тепло и звание самого теплого места вернется на европейскую территорию России только в выходные,10 и 11 сентября. Термометры в Симферополе, Краснодаре, Соче, Ростове-на-Дону в очередной раз покажут +26, +28 градусов. Пока о +30-ти речи не идет. Страна потихоньку прощается с 30-градусной жарой», — подчеркнул Шувалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...