Пермское кибер-кафе «Дуняша» приостановило свою деятельность

Кафе «Дуняша» в Парке Горького в Перми временно закрылось

Роботу нужно пройти техобслуживание Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кафе в пермском Парке Горького «Дуняша», в котором работает робот-мороженщица, временно закрылось. Об этом сообщили на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».

«Мои дорогие, я взяла небольшую паузу на отдых в Парке Горького! Мое кибер-кафе временно закрыто на техническое обслуживание», — указано в посте.

Дату открытия в посте не назвали. Администраторы группы сообщили URA.RU, что кибер-кафе снова начнет работу в ближайшие дни.

Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Второй робот «Дуняша» начал работу в кафе развлекательного комплекса «Колесо НиНо» в Нижнем Новгороде.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Дуняша» поделилась своим фирменным рецептом. Это — десерт с клубникой.