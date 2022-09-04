04 сентября 2022

Пермское кибер-кафе «Дуняша» приостановило свою деятельность

Кафе «Дуняша» в Парке Горького в Перми временно закрылось
© Служба новостей «URA.RU»
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Кибер кафе Дуняша. Пермь, роботы, кибер кафе дуняша, робот Дуняша, robobot
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Кафе в пермском Парке Горького «Дуняша», в котором работает робот-мороженщица, временно закрылось. Об этом сообщили на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».

«Мои дорогие, я взяла небольшую паузу на отдых в Парке Горького! Мое кибер-кафе временно закрыто на техническое обслуживание», — указано в посте.

Дату открытия в посте не назвали. Администраторы группы сообщили URA.RU, что кибер-кафе снова начнет работу в ближайшие дни.

Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Второй робот «Дуняша» начал работу в кафе развлекательного комплекса «Колесо НиНо» в Нижнем Новгороде.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Дуняша» поделилась своим фирменным рецептом. Это — десерт с клубникой.

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Кафе в пермском Парке Горького «Дуняша», в котором работает робот-мороженщица, временно закрылось. Об этом сообщили на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». «Мои дорогие, я взяла небольшую паузу на отдых в Парке Горького! Мое кибер-кафе временно закрыто на техническое обслуживание», — указано в посте. Дату открытия в посте не назвали. Администраторы группы сообщили URA.RU, что кибер-кафе снова начнет работу в ближайшие дни. Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Второй робот «Дуняша» начал работу в кафе развлекательного комплекса «Колесо НиНо» в Нижнем Новгороде. Ранее URA.RU рассказывало, что «Дуняша» поделилась своим фирменным рецептом. Это — десерт с клубникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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