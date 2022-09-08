Центробанк продлил запрет на комиссию при выдаче валюты

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Банкам запрещено взимать комиссию при конвертации иностранной валюты в доллары Фото:

Центробанк продлил ограничения на комиссию на выдачу валюты со счетов и вкладов физлиц. Об этом рассказали в Банке России.

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — указано на сайте ЦБ. Запрет для банков взимать комиссию с физлиц действовал до 9 сентября.

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Центробанк продлил ограничения на комиссию на выдачу валюты со счетов и вкладов физлиц. Об этом рассказали в Банке России. «Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — указано на сайте ЦБ. Запрет для банков взимать комиссию с физлиц действовал до 9 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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