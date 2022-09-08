В центре Челябинска ограничат движение до середины сентября

09 сентября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Земляные работы на центральных улицах продлили еще на 10 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Челябинска движение на нескольких участках улицы 3-го Интернационала и проспекта Ленина в Центральном и Советском районах будет ограничено до 15 сентября, сообщается на сайте мэрии Челябинска. Запрет на движение транспорта и частичное его ограничение вызваны продлением на 10 дней работ по замене подземных коммуникаций. «Прекратить движение транспорта от дома № 111 по улице 3-го Интернационала до дома № 30 по проспекту Ленина с ограничением движения транспорта в крайней правой полосе в западном направлении по проспекту Ленина, на пересечении при выполнении работ открытым способом в проезжей части до 6 часов 15.09.2022. Восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий до 22 часов 30.09.2022», — говорится в документе. Работы по реконструкции тепловых сетей проводятся компанией «УСТЭК» совместно с подрядной организацией «Интерполис». Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и учитывать ограничения, планируя поездки. Движение для проезда транспорта в Челябинске на указанных участках улиц было ограничено с 19 июля. Предполагалось, что работы завершатся к 5 сентября.

В центре Челябинска движение на нескольких участках улицы 3-го Интернационала и проспекта Ленина в Центральном и Советском районах будет ограничено до 15 сентября, сообщается на сайте мэрии Челябинска. Запрет на движение транспорта и частичное его ограничение вызваны продлением на 10 дней работ по замене подземных коммуникаций. «Прекратить движение транспорта от дома № 111 по улице 3-го Интернационала до дома № 30 по проспекту Ленина с ограничением движения транспорта в крайней правой полосе в западном направлении по проспекту Ленина, на пересечении при выполнении работ открытым способом в проезжей части до 6 часов 15.09.2022. Восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий до 22 часов 30.09.2022», — говорится в документе. Работы по реконструкции тепловых сетей проводятся компанией «УСТЭК» совместно с подрядной организацией «Интерполис». Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и учитывать ограничения, планируя поездки. Движение для проезда транспорта в Челябинске на указанных участках улиц было ограничено с 19 июля. Предполагалось, что работы завершатся к 5 сентября.