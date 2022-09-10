В Екатеринбурге подростка, наклеившего портрет Байдена на писсуар, отправили к психологу

Восьмиклассника ждет проверка у специалиста
Портреты иностранных политиков на писсуары в мужском туалете гимназии №104 наклеил ученик восьмого класса. Его направили к психологу, рассказали URA.RU представители администрации.
«Это сделал ученик восьмого класса. В понедельник будет проведена беседа со школьным психологом, начнется разбирательство», — рассказали в гимназии.
Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №104 один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других.
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