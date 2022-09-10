10 сентября 2022

В Екатеринбурге подростка, наклеившего портрет Байдена на писсуар, отправили к психологу

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Реабилитационный центр
Восьмиклассника ждет проверка у специалиста Фото:

Портреты иностранных политиков на писсуары в мужском туалете гимназии №104 наклеил ученик восьмого класса. Его направили к психологу, рассказали URA.RU представители администрации.

«Это сделал ученик восьмого класса. В понедельник будет проведена беседа со школьным психологом, начнется разбирательство», — рассказали в гимназии.

Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №104 один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других.

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Портреты иностранных политиков на писсуары в мужском туалете гимназии №104 наклеил ученик восьмого класса. Его направили к психологу, рассказали URA.RU представители администрации. «Это сделал ученик восьмого класса. В понедельник будет проведена беседа со школьным психологом, начнется разбирательство», — рассказали в гимназии. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №104 один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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