Глава Крыма рад изменению тактики Минобороны РФ в ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Крыму обрадовались изменениям хода спецоперации, связанные с тем, что Минобороны РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер», — сказал Аксенов. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что все цели по спецоперации будут выполнены. С тем же заявлением выступил и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей». ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на Николаево-Криворожском направлении, сообщает RT.

С 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Ранее Кадыров потребовал от Минобороны изменить тактику проведения СВО.