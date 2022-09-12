В элитном доме Перми на месте бывшего пивзавода заканчиваются квартиры

13 сентября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Осталось всего пять квартир во всем доме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Застройщик «Пермглавснаб» планирует сдать элитный дом на Сибирской, 35 в Перми в конце этого года. URA.RU выяснило, что сейчас квартиры в нем уже почти все раскуплены. «Клубный дом бизнес-класса возле парка Горького! Раньше здесь был пивоваренный завод, а уже в конце этого года будет сдан элитный дом на 18 квартир», — указано в рекламном объявлении в соцсетях. Согласно прайс-листу, который по запросу высылает автоматическая рассылка от застройщика, на 1 сентября 2022 в продаже осталось всего пять квартир из 18. Из них две — трехкомнатные площадью 113,5 и 116,8 кв.м за 15, 8 млн рублей и 16, 9 млн рублей соответственно. Еще три квартиры — двухкомнатные площадью 72,4 — 75,5 кв. м. Цена на них варьируется от 9,8 до 13,6 млн рублей. Ранее на месте дома находился пивзавод. Он работал до 1980-х годов. В 1990-х здание признали аварийным, в 2000-х его частично разобрали. Так оно стояло до начала нынешней реконструкции.

Застройщик «Пермглавснаб» планирует сдать элитный дом на Сибирской, 35 в Перми в конце этого года. URA.RU выяснило, что сейчас квартиры в нем уже почти все раскуплены. «Клубный дом бизнес-класса возле парка Горького! Раньше здесь был пивоваренный завод, а уже в конце этого года будет сдан элитный дом на 18 квартир», — указано в рекламном объявлении в соцсетях. Согласно прайс-листу, который по запросу высылает автоматическая рассылка от застройщика, на 1 сентября 2022 в продаже осталось всего пять квартир из 18. Из них две — трехкомнатные площадью 113,5 и 116,8 кв.м за 15, 8 млн рублей и 16, 9 млн рублей соответственно. Еще три квартиры — двухкомнатные площадью 72,4 — 75,5 кв. м. Цена на них варьируется от 9,8 до 13,6 млн рублей. Ранее на месте дома находился пивзавод. Он работал до 1980-х годов. В 1990-х здание признали аварийным, в 2000-х его частично разобрали. Так оно стояло до начала нынешней реконструкции.