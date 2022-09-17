17 сентября 2022
16 сентября 2022

Полиция ХМАО опровергла заявления об освобождении мигрантов в Нягани

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, погоны, подполковник, полиция
УМВД по ХМАО сообщило, что факта удержания граждан Узбекистана в Нягани не было Фото:

В Управлении внутренних дел по ХМАО назвали информацию о насильственном использовании граждан Узбекистана на производстве не соответствующим действительности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Информация об освобождении насильно удерживаемых мигрантов не соответствует действительности. Сотрудники УМВД проверили по всем базам, такого случая не зарегистрировано. Если данный факт и имел место, то это произошло не в ХМАО», — рассказала Абмайкина.

Ранее URA.RU рассказало, что интернет-издание «UPL 24» сообщило об освобождении 19 незаконно удерживаемых гражданах Узбекистана в Нягани. По сведениям издания их заставляли работать на производстве.

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В Управлении внутренних дел по ХМАО назвали информацию о насильственном использовании граждан Узбекистана на производстве не соответствующим действительности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Информация об освобождении насильно удерживаемых мигрантов не соответствует действительности. Сотрудники УМВД проверили по всем базам, такого случая не зарегистрировано. Если данный факт и имел место, то это произошло не в ХМАО», — рассказала Абмайкина. Ранее URA.RU рассказало, что интернет-издание «UPL 24» сообщило об освобождении 19 незаконно удерживаемых гражданах Узбекистана в Нягани. По сведениям издания их заставляли работать на производстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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