Полиция ХМАО опровергла заявления об освобождении мигрантов в Нягани

18 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

УМВД по ХМАО сообщило, что факта удержания граждан Узбекистана в Нягани не было Фото: Илья Московец © URA.RU В Управлении внутренних дел по ХМАО назвали информацию о насильственном использовании граждан Узбекистана на производстве не соответствующим действительности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Информация об освобождении насильно удерживаемых мигрантов не соответствует действительности. Сотрудники УМВД проверили по всем базам, такого случая не зарегистрировано. Если данный факт и имел место, то это произошло не в ХМАО», — рассказала Абмайкина. Ранее URA.RU рассказало, что интернет-издание «UPL 24» сообщило об освобождении 19 незаконно удерживаемых гражданах Узбекистана в Нягани. По сведениям издания их заставляли работать на производстве.

В Управлении внутренних дел по ХМАО назвали информацию о насильственном использовании граждан Узбекистана на производстве не соответствующим действительности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Информация об освобождении насильно удерживаемых мигрантов не соответствует действительности. Сотрудники УМВД проверили по всем базам, такого случая не зарегистрировано. Если данный факт и имел место, то это произошло не в ХМАО», — рассказала Абмайкина. Ранее URA.RU рассказало, что интернет-издание «UPL 24» сообщило об освобождении 19 незаконно удерживаемых гражданах Узбекистана в Нягани. По сведениям издания их заставляли работать на производстве.