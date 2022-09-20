VIP-гости главного промышленного форума России встали в очередь за печеньем с нефтью. Фото

Печенье с нефтью стало одним из главных событий промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени

20 сентября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Печенье с нефтью в составе стало одним из самых популярных на TNF Фото: URA.RU Высокопоставленные гости промышленно-энергетического форума TNF выстроились в очередь за печеньем с нефтью, которое на своем стенде представил Тюменский индустриальный университет. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Тюменский индустриальный университет выложил на стенд печенье с нефтью. Это вызвало сильный ажиотаж: гости форума буквально вставали в очередь, чтобы попробовать десерт. Можно сказать, что этот стенд стал одним из самых популярных», — передает корреспондент URA.RU с места проведения форума TNF-2022. В очереди за выпечкой были замечены советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, вице-президент союза Торгово-промышленной палаты региона Юлия Шакурская и другие высокопоставленные гости. Представители ТИУ признались, что сами не ожидали такого ажиотажа. «В составе печенья действительно есть нефть, но в количестве, безопасном для человека. Его разработали наши технологи. Весь запас, который был, расхватали буквально за минуты, некоторые подходили повторно», — рассказали представители университета корреспонденту URA.RU. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 20 по 22 сентября. Ранее он имел статус регионального нефтегазового форума, но в 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил расширение масштаба события. Печенье с нефтью вызвало ажиотаж среди гостей форума TNF Фото: URA.RU

Высокопоставленные гости промышленно-энергетического форума TNF выстроились в очередь за печеньем с нефтью, которое на своем стенде представил Тюменский индустриальный университет. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Тюменский индустриальный университет выложил на стенд печенье с нефтью. Это вызвало сильный ажиотаж: гости форума буквально вставали в очередь, чтобы попробовать десерт. Можно сказать, что этот стенд стал одним из самых популярных», — передает корреспондент URA.RU с места проведения форума TNF-2022. В очереди за выпечкой были замечены советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, вице-президент союза Торгово-промышленной палаты региона Юлия Шакурская и другие высокопоставленные гости. Представители ТИУ признались, что сами не ожидали такого ажиотажа. «В составе печенья действительно есть нефть, но в количестве, безопасном для человека. Его разработали наши технологи. Весь запас, который был, расхватали буквально за минуты, некоторые подходили повторно», — рассказали представители университета корреспонденту URA.RU. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 20 по 22 сентября. Ранее он имел статус регионального нефтегазового форума, но в 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил расширение масштаба события.