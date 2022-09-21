Свердловское предприятие спасает иностранные компании, несмотря на санкции

Свердловский завод на фоне санкций продлил сотрудничество с иностранными компаниями и увеличил производство

22 сентября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Ежегодно предприятия концерна ремонтируют порядка трех тысяч деталей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Асбестовский филиал концерта «Уралэлектроремонт» после официального ухода иностранных компаний с рынка РФ увеличил производительность на 10-12%, продолжив ремонтировать их электродвигатели и прочие детали. Об этом URA.RU рассказал директор филиала Андрей Шабалин. По его словам, новые внедренные инструменты повысят производительность и сократить сроки ремонта. «Некоторые иностранные компании попрощались, но не ушли, а просто изменили название и собственность, но они продолжают присутствовать, а мы их ремонтируем. По факту объем фонда у нас увеличился на 10-12%. Сейчас мы в начале пути внедрения инструментов бережливого производства. Это позволит нам повысить производительность и сократить сроки ремонта. Сегодня самым большим дефицитом является время, и сроки ремонта», — уточнил Шабалин. Каждый год «Уралэлектроремонт» ремонтирует около трех тысяч двигателей со всей России и СНГ. «Мы сотрудничаем с Газпромом, ЕВРАЗ, ВСМПО-Ависма, не даем этим предприятиям „сбоить“. Заказчик должен получить услугу своевременно и, если мы не отреагировали достаточно быстро, клиент находит какие-то другие решения, иначе у него останавливается производство», — заявил директор по развитию концерна Максим Суслов. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» освоили новый вид покрытия в рамках активного импортозамещения иностранных инструментов и технологий. Как рассказали в пресс-службе завода, предприятие переходит на инструмент собственного производства. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Асбестовский филиал концерта «Уралэлектроремонт» после официального ухода иностранных компаний с рынка РФ увеличил производительность на 10-12%, продолжив ремонтировать их электродвигатели и прочие детали. Об этом URA.RU рассказал директор филиала Андрей Шабалин. По его словам, новые внедренные инструменты повысят производительность и сократить сроки ремонта. «Некоторые иностранные компании попрощались, но не ушли, а просто изменили название и собственность, но они продолжают присутствовать, а мы их ремонтируем. По факту объем фонда у нас увеличился на 10-12%. Сейчас мы в начале пути внедрения инструментов бережливого производства. Это позволит нам повысить производительность и сократить сроки ремонта. Сегодня самым большим дефицитом является время, и сроки ремонта», — уточнил Шабалин. Каждый год «Уралэлектроремонт» ремонтирует около трех тысяч двигателей со всей России и СНГ. «Мы сотрудничаем с Газпромом, ЕВРАЗ, ВСМПО-Ависма, не даем этим предприятиям „сбоить“. Заказчик должен получить услугу своевременно и, если мы не отреагировали достаточно быстро, клиент находит какие-то другие решения, иначе у него останавливается производство», — заявил директор по развитию концерна Максим Суслов. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» освоили новый вид покрытия в рамках активного импортозамещения иностранных инструментов и технологий. Как рассказали в пресс-службе завода, предприятие переходит на инструмент собственного производства. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике.