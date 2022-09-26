Пермский «Амкар» не принял уход тренера Хузина

Пермский футбольный клуб «Амкар» не принял уход их тренера Рустема Хузина. Президент клуба Валерий Чупраков выразил надежду, что Хузин не уйдет с тренерского поста. Об этом сообщается в telegram-канале «Амкара».
«Думаю, что Рустем Хузин на пресс-конференции поддался эмоциям. Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате. Не сомневаюсь, что Рустем сможет ходить с высоко поднятой головой — когда добьется цели, а не уйдет с тренерского поста», — сообщается telegram-канале.
Ранее Хузин заявил о намерении покинуть должность после проигрыша «Амкара» команде из Новосибирска. Тогда пермяки уступили оппонентам, пропустив гол в конце первого тайма. Рустем Хузин возглавил возрожденный «Амкар» в июне 2021 года. До этого он уже был тренером пермского ФК в 2013 году, но в том же году был отправлен в отставку.
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