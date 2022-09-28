Тюменцы сдали кровь для раненых военных в ЛНР

Активисты решили сдавать кровь, чтобы помочь раненным военным в ЛНР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменские активисты сдали кровь для раненых в ходе спецоперации на Украине военных. Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении «Молодой Гвардии».

«В ходе работы в больнице Краснодона тюменские молодогвардейцы заметили, что в медицинских учреждениях дефицит крови и плазмы. Поэтому ими было принято решение пополнить банк крови для военных на временной станции переливания крови в Суходольске. Форменные элементы крови будут использовать для переливания пострадавшим при военных действиях солдатам», — сообщили в пресс-службе.

Активисты также приняли решение о том, что будут донорами в ЛНР на регулярной основе. Новые прибывшие группы волонтеров также будут сдавать кровь для того, чтобы помочь раненым солдатам.

Владимир Сбитнев, координатор «Молодой Гвардии» по УрФО, рассказал, что желающих стать волонтерами из местных жителей немного. «Мы не упускаем любую возможность поддержать наших военных, поэтому сегодня решили сдать кровь. Для нас особенно важно подавать пример молодым ребятам и показывать, что каждый может помочь нашим защитникам», — заявил Сбитнев.

Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев открылся центр по подготовке волонтеров. В дальнейшем они будут отправляться в ДНР и ЛНР. Также за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкопрофильные специалисты.