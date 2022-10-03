Спасатели две недели тушили пожар, дым от которого окутал Екатеринбург

Пожарные с 22 сентября тушили пожар на юге Екатеринбурга, из-за которого все районы города окутал едкий смог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Огнеборцы [4 октября] ликвидировали торфяной пожар в поселке Шабровский», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. Торфяник тушили круглосуточно с 22 сентября, когда екатеринбуржцы пожаловались на едкий смог во всех районах города.
Несмотря на усилия спасателей, торфяник продолжает тлеть на площади больше 15 гектаров. Чтобы не допустить распространение огня, сотрудники МЧС вырыли шесть километров траншей, которые заполнили водой. На месте работает 112 человек, которые тушат тлеющие торфяники на 30 машинах. В Шабровском работают беспилотники, с помощью которых отслеживаются области задымления.
Едкий смог опустился на Екатеринбург утром 22 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково.
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