Часть российских спортсменов допустили до международных соревнований

Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских спортсменов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, спорт, бокс, боксерский ринг, бой, боксерский поединок, кубок России по боксу
Ассоциация бокса убеждена, что спорт должен быть вне политики Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Международная ассоциация бокса (IBA) возвращает на соревнования боксеров из России и Белоруссии. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения о [запрете] допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA», — сообщается на сайте. Соответствующее решение немедленно вступает в силу. Ассоциация убеждена, что спорт должен быть вне политики, а все спортсмены должны быть в равных условиях.

США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз готовит восьмой пакет санкций и хочет утвердить его в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

Международная ассоциация бокса (IBA) возвращает на соревнования боксеров из России и Белоруссии. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации. «Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения о [запрете] допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA», — сообщается на сайте. Соответствующее решение немедленно вступает в силу. Ассоциация убеждена, что спорт должен быть вне политики, а все спортсмены должны быть в равных условиях. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз готовит восьмой пакет санкций и хочет утвердить его в день рождения президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...