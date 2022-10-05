Часть российских спортсменов допустили до международных соревнований

Ассоциация бокса убеждена, что спорт должен быть вне политики
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Международная ассоциация бокса (IBA) возвращает на соревнования боксеров из России и Белоруссии. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.
«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения о [запрете] допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA», — сообщается на сайте. Соответствующее решение немедленно вступает в силу. Ассоциация убеждена, что спорт должен быть вне политики, а все спортсмены должны быть в равных условиях.
США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз готовит восьмой пакет санкций и хочет утвердить его в день рождения президента РФ Владимира Путина.
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