Часть российских спортсменов допустили до международных соревнований

Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских спортсменов

05 октября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Ассоциация бокса убеждена, что спорт должен быть вне политики Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная ассоциация бокса (IBA) возвращает на соревнования боксеров из России и Белоруссии. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации. «Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения о [запрете] допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA», — сообщается на сайте. Соответствующее решение немедленно вступает в силу. Ассоциация убеждена, что спорт должен быть вне политики, а все спортсмены должны быть в равных условиях. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз готовит восьмой пакет санкций и хочет утвердить его в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Международная ассоциация бокса (IBA) возвращает на соревнования боксеров из России и Белоруссии. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации. «Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения о [запрете] допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA», — сообщается на сайте. Соответствующее решение немедленно вступает в силу. Ассоциация убеждена, что спорт должен быть вне политики, а все спортсмены должны быть в равных условиях. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз готовит восьмой пакет санкций и хочет утвердить его в день рождения президента РФ Владимира Путина.