05 октября 2022

Коренные народы ХМАО и ЯНАО попадут под обязательный учет

Госдума приняла закон для обязательного учета коренных народов Севера
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, темные очки, кмнс
Жителей Севера обяжут встать на учет Фото:

Государственная Дума приняла закон, касающийся вопросов создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера. Жители ХМАО и ЯНАО, относящиеся к данной категории, будут подлежать обязательному учету. Об этом сообщается на странице в сети «ВКонтакте» депутата Госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого.

«Уважаемые ямальцы, вчера на пленарном заседании ГД в окончательном чтении приняли важный для общин коренных малочисленных народов Севера законопроект. Законом закреплено положения о том, что можно быть членом только одной общины и вводится обязательный учет», -говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые изучили культурное наследие жителей ЯНАО. Исследователям удалось зафиксировать культовые события и уникальные сведения о последних шаманах

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Государственная Дума приняла закон, касающийся вопросов создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера. Жители ХМАО и ЯНАО, относящиеся к данной категории, будут подлежать обязательному учету. Об этом сообщается на странице в сети «ВКонтакте» депутата Госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. «Уважаемые ямальцы, вчера на пленарном заседании ГД в окончательном чтении приняли важный для общин коренных малочисленных народов Севера законопроект. Законом закреплено положения о том, что можно быть членом только одной общины и вводится обязательный учет», -говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые изучили культурное наследие жителей ЯНАО. Исследователям удалось зафиксировать культовые события и уникальные сведения о последних шаманах
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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