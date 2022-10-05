Коренные народы ХМАО и ЯНАО попадут под обязательный учет

Госдума приняла закон для обязательного учета коренных народов Севера

05 октября 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Жителей Севера обяжут встать на учет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная Дума приняла закон, касающийся вопросов создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера. Жители ХМАО и ЯНАО, относящиеся к данной категории, будут подлежать обязательному учету. Об этом сообщается на странице в сети «ВКонтакте» депутата Госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. «Уважаемые ямальцы, вчера на пленарном заседании ГД в окончательном чтении приняли важный для общин коренных малочисленных народов Севера законопроект. Законом закреплено положения о том, что можно быть членом только одной общины и вводится обязательный учет», -говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые изучили культурное наследие жителей ЯНАО. Исследователям удалось зафиксировать культовые события и уникальные сведения о последних шаманах

Государственная Дума приняла закон, касающийся вопросов создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера. Жители ХМАО и ЯНАО, относящиеся к данной категории, будут подлежать обязательному учету. Об этом сообщается на странице в сети «ВКонтакте» депутата Госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. «Уважаемые ямальцы, вчера на пленарном заседании ГД в окончательном чтении приняли важный для общин коренных малочисленных народов Севера законопроект. Законом закреплено положения о том, что можно быть членом только одной общины и вводится обязательный учет», -говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые изучили культурное наследие жителей ЯНАО. Исследователям удалось зафиксировать культовые события и уникальные сведения о последних шаманах