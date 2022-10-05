Коренные народы ХМАО и ЯНАО попадут под обязательный учет

Государственная Дума приняла закон, касающийся вопросов создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера. Жители ХМАО и ЯНАО, относящиеся к данной категории, будут подлежать обязательному учету. Об этом сообщается на странице в сети «ВКонтакте» депутата Госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого.
«Уважаемые ямальцы, вчера на пленарном заседании ГД в окончательном чтении приняли важный для общин коренных малочисленных народов Севера законопроект. Законом закреплено положения о том, что можно быть членом только одной общины и вводится обязательный учет», -говорится в сообщении.
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