В ХМАО родственники мобилизованного добиваются его отправки домой

07 октября 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Жительница Урая пытается вернуть домой мобилизованного больного брата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Урая Лидия Свирская (ХМАО) пытается добиться возвращения мобилизованного брата, который, по ее словам, страдает язвой и с трудом ходит из-за болей в спине. Женщина сообщила корреспонденту URA.RU, что пока ее брат не может пройти медкомиссию, его состояние ухудшается. «Мой брат Евгений Скрипаченко уже неделю находится в военном городке Омска с высокой температурой. У него язва, отказывают ноги и сильные боли в спине, но в военкомате его признали годным. После приезда в учебную часть он сразу попал в госпиталь, потом его отправили обследоваться к узким специалистам, но гастроэнтеролога в части нет, а к неврологу брат попасть не может. С каждым днем ему все хуже, но никакого ответа о сроках комиссии ему не дают», — рассказала Лидия корреспонденту агентства по телефону. По словам Лидии, ее брат сейчас ходит по замкнутому кругу: в санчасти его направляют к терапевту, терапевт к узким специалистам, а те говорят, что Евгения «должны были обследовать на медкомиссии еще в военкомате». Дозвониться до урайского военкомата журналисту URA.RU не удалось — номер постоянно занят. Корреспондент агентства направил запрос в военный комиссариат ХМАО, но на момент публикации ответ не был получен. Журналист URA.RU передал обращение уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой, которая взяла его на на личный контроль. Ранее URA.RU писало о том, что делать мобилизованному, если ему отказывают в медкомиссии. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова рассказала URA.RU, что сначала необходимо подать жалобу командиру части, а если это не помогло, обратиться в военную прокуратуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Урая Лидия Свирская (ХМАО) пытается добиться возвращения мобилизованного брата, который, по ее словам, страдает язвой и с трудом ходит из-за болей в спине. Женщина сообщила корреспонденту URA.RU, что пока ее брат не может пройти медкомиссию, его состояние ухудшается. «Мой брат Евгений Скрипаченко уже неделю находится в военном городке Омска с высокой температурой. У него язва, отказывают ноги и сильные боли в спине, но в военкомате его признали годным. После приезда в учебную часть он сразу попал в госпиталь, потом его отправили обследоваться к узким специалистам, но гастроэнтеролога в части нет, а к неврологу брат попасть не может. С каждым днем ему все хуже, но никакого ответа о сроках комиссии ему не дают», — рассказала Лидия корреспонденту агентства по телефону. По словам Лидии, ее брат сейчас ходит по замкнутому кругу: в санчасти его направляют к терапевту, терапевт к узким специалистам, а те говорят, что Евгения «должны были обследовать на медкомиссии еще в военкомате». Дозвониться до урайского военкомата журналисту URA.RU не удалось — номер постоянно занят. Корреспондент агентства направил запрос в военный комиссариат ХМАО, но на момент публикации ответ не был получен. Журналист URA.RU передал обращение уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой, которая взяла его на на личный контроль. Ранее URA.RU писало о том, что делать мобилизованному, если ему отказывают в медкомиссии. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова рассказала URA.RU, что сначала необходимо подать жалобу командиру части, а если это не помогло, обратиться в военную прокуратуру.