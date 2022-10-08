Житель Алапаевска (Свердловская область) вырастил в огороде 840 стеблей мака, из которых после сбора и сушки урожая получилось шесть килограммов семян. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Свердловской области в группе «Патрульный участок» в соцсети «ВКонтакте».
«В июле поступила информация о том, что местный 43-летний житель, проживающий в северной части Алапаевска, в огороде своего дома выращивает запрещенные для оборота растения. В ходе осмотра на приусадебном участке в теплице, на грядках и картофельном поле полицейские обнаружили и изъяли растения, схожие по внешним признакам с маком. Всего было изъято 840 стеблей», — рассказывают полицейские.
Растения отправили на экспертизу, которая установила, что изъятые стебли — мак, содержащий наркотическое средство. После сушки общая масса семян составила около шести килограммов. Полицейские возбудили уголовное дело о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере. Владелец дома признался, что выращивал мак для того, чтобы делать из него наркотик и употреблять. Свою вину мужчина признал полностью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.
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Фото: «Путрульный участок», vk.com
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Житель Алапаевска (Свердловская область) вырастил в огороде 840 стеблей мака, из которых после сбора и сушки урожая получилось шесть килограммов семян. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Свердловской области в группе «Патрульный участок» в соцсети «ВКонтакте». «В июле поступила информация о том, что местный 43-летний житель, проживающий в северной части Алапаевска, в огороде своего дома выращивает запрещенные для оборота растения. В ходе осмотра на приусадебном участке в теплице, на грядках и картофельном поле полицейские обнаружили и изъяли растения, схожие по внешним признакам с маком. Всего было изъято 840 стеблей», — рассказывают полицейские. Растения отправили на экспертизу, которая установила, что изъятые стебли — мак, содержащий наркотическое средство. После сушки общая масса семян составила около шести килограммов. Полицейские возбудили уголовное дело о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере. Владелец дома признался, что выращивал мак для того, чтобы делать из него наркотик и употреблять. Свою вину мужчина признал полностью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.