Свердловчанину грозит 8 лет колонии за 840 стеблей мака. Фото

09 октября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Житель Алапаевска выращивал в огороде мак, чтобы делать наркотик и употреблять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Алапаевска (Свердловская область) вырастил в огороде 840 стеблей мака, из которых после сбора и сушки урожая получилось шесть килограммов семян. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Свердловской области в группе «Патрульный участок» в соцсети «ВКонтакте». «В июле поступила информация о том, что местный 43-летний житель, проживающий в северной части Алапаевска, в огороде своего дома выращивает запрещенные для оборота растения. В ходе осмотра на приусадебном участке в теплице, на грядках и картофельном поле полицейские обнаружили и изъяли растения, схожие по внешним признакам с маком. Всего было изъято 840 стеблей», — рассказывают полицейские. Растения отправили на экспертизу, которая установила, что изъятые стебли — мак, содержащий наркотическое средство. После сушки общая масса семян составила около шести килограммов. Полицейские возбудили уголовное дело о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере. Владелец дома признался, что выращивал мак для того, чтобы делать из него наркотик и употреблять. Свою вину мужчина признал полностью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом. Ранее мужчина был судим за кражу Фото: «Путрульный участок», vk.com

Житель Алапаевска (Свердловская область) вырастил в огороде 840 стеблей мака, из которых после сбора и сушки урожая получилось шесть килограммов семян. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Свердловской области в группе «Патрульный участок» в соцсети «ВКонтакте». «В июле поступила информация о том, что местный 43-летний житель, проживающий в северной части Алапаевска, в огороде своего дома выращивает запрещенные для оборота растения. В ходе осмотра на приусадебном участке в теплице, на грядках и картофельном поле полицейские обнаружили и изъяли растения, схожие по внешним признакам с маком. Всего было изъято 840 стеблей», — рассказывают полицейские. Растения отправили на экспертизу, которая установила, что изъятые стебли — мак, содержащий наркотическое средство. После сушки общая масса семян составила около шести килограммов. Полицейские возбудили уголовное дело о выращивании запрещенных растений в особо крупном размере. Владелец дома признался, что выращивал мак для того, чтобы делать из него наркотик и употреблять. Свою вину мужчина признал полностью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.