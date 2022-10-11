Свердловчанина отправляют на фронт с травмой позвоночника, его жена написала Путину

12 октября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

В первые же дни после мобилизации у свердловчанина начались проблемы со здоровьем (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудника службы безопасности аэропорта «Кольцово» Дмитрия Захарова (водитель, 33 года), несмотря на серьезные проблемы с позвоночником, отправляют на фронт в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Жена Дмитрия Надежда, как она сама рассказала URA.RU, две недели пытается доказать негодность мужа к службе, и куда только не обращалась — от гордумы Екатеринбурга (там ситуацию взяли на контроль) до главы государства. В 2007—2009 годах Дмитрий служил в строительных войсках в Ростове-на-Дону. Через несколько лет ему поставили два диагноза — протрузия межпозвоночных дисков шейного отдела и межпозвоночная внутренняя грыжа поясничного отдела. «Периодически муж проходил лечение в дневном стационаре, пил таблетки, ставил уколы. Физические нагрузки ему противопоказаны нейрохирургом. В крайнем случае — в специальном пояснично-крестцовом корсете», — поделилась Надежда. Новость по теме В Свердловской области мобилизовали отца четверых детей Повестка пришла Дмитрию 26 сентября. На следующий день он пришел на призывной пункт в ДК «Романова» в Сысерти — со всеми медицинскими документами на руках. Но медосвидетельствования не было, говорит Надежда. Не провели медкомиссию и в 32-м военном городке, утверждает она. Попытки женщины добиться ответа от военкомата, по ее словам, ни к чему не привели. Утром 29 сентября Дмитрий улетел в Ростов-на-Дону, а оттуда — на сборы в Белгородскую область. И проблемы, о которых предупреждали врачи, уже начались. «У него болит спина — с отдачей в паховую область. И немеет правая рука. Сегодня он обратился в санчасть, но там его лишь положили в стационар, откуда вернут в часть через несколько дней. Подтверждать его диагноз никто не собирается. Говорят, надо ехать делать МРТ за свой счет. Но как он поедет, куда?» — беспокоится Надежда. Из администрации президента РФ ее жалобу вернули в регион — таков порядок. Также были жалобы в военную прокуратуру и в прокуратуру Сысертского района. Там Надежде ответили, что выявили нарушения в призыве Дмитрия и попросили военкома Александра Яковлева разобраться. Он, в свою очередь, отправил заказное письмо со всеми бумагами в 32-й городок. «Прокуратура мне дала медицинские документы, по их представлению я эти документы заказным письмом направил в 32-й военный городок. — рассказал URA.RU сам Яковлев. — Дальнейший результат я пока не знаю. Моя задача — доставить людей до воинской части, на этом мои полномочия заканчиваются. Если какие-то [проблемы] есть, они [Дмитрий и его жена] уже будут разбираться с командиром воинской части, он будет решать — отправить домой или оставить у себя». Офицер утверждает, что в государственной базе информации об имеющихся у Дмитрия заболеваниях не было. «Он приносил документы из каких-то частных клиник, а эта информация, скажем так, требует очень большой проверки», — отметил Яковлев. Вероятно, в ближайшее время в ситуацию включится омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Гордума Екатеринбурга передала ей информацию о Дмитрии Захарове и ждет ответа. Ранее Мерзлякова озвучила, что ей удалось вернуть домой более 200 свердловчан, которых считали ошибочно мобилизованными. Дома за Дмитрия волнуются жена и сын Фото: предоставлено героем публикации

Сотрудника службы безопасности аэропорта «Кольцово» Дмитрия Захарова (водитель, 33 года), несмотря на серьезные проблемы с позвоночником, отправляют на фронт в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Жена Дмитрия Надежда, как она сама рассказала URA.RU, две недели пытается доказать негодность мужа к службе, и куда только не обращалась — от гордумы Екатеринбурга (там ситуацию взяли на контроль) до главы государства. В 2007—2009 годах Дмитрий служил в строительных войсках в Ростове-на-Дону. Через несколько лет ему поставили два диагноза — протрузия межпозвоночных дисков шейного отдела и межпозвоночная внутренняя грыжа поясничного отдела. «Периодически муж проходил лечение в дневном стационаре, пил таблетки, ставил уколы. Физические нагрузки ему противопоказаны нейрохирургом. В крайнем случае — в специальном пояснично-крестцовом корсете», — поделилась Надежда. Повестка пришла Дмитрию 26 сентября. На следующий день он пришел на призывной пункт в ДК «Романова» в Сысерти — со всеми медицинскими документами на руках. Но медосвидетельствования не было, говорит Надежда. Не провели медкомиссию и в 32-м военном городке, утверждает она. Попытки женщины добиться ответа от военкомата, по ее словам, ни к чему не привели. Утром 29 сентября Дмитрий улетел в Ростов-на-Дону, а оттуда — на сборы в Белгородскую область. И проблемы, о которых предупреждали врачи, уже начались. «У него болит спина — с отдачей в паховую область. И немеет правая рука. Сегодня он обратился в санчасть, но там его лишь положили в стационар, откуда вернут в часть через несколько дней. Подтверждать его диагноз никто не собирается. Говорят, надо ехать делать МРТ за свой счет. Но как он поедет, куда?» — беспокоится Надежда. Из администрации президента РФ ее жалобу вернули в регион — таков порядок. Также были жалобы в военную прокуратуру и в прокуратуру Сысертского района. Там Надежде ответили, что выявили нарушения в призыве Дмитрия и попросили военкома Александра Яковлева разобраться. Он, в свою очередь, отправил заказное письмо со всеми бумагами в 32-й городок. «Прокуратура мне дала медицинские документы, по их представлению я эти документы заказным письмом направил в 32-й военный городок. — рассказал URA.RU сам Яковлев. — Дальнейший результат я пока не знаю. Моя задача — доставить людей до воинской части, на этом мои полномочия заканчиваются. Если какие-то [проблемы] есть, они [Дмитрий и его жена] уже будут разбираться с командиром воинской части, он будет решать — отправить домой или оставить у себя». Офицер утверждает, что в государственной базе информации об имеющихся у Дмитрия заболеваниях не было. «Он приносил документы из каких-то частных клиник, а эта информация, скажем так, требует очень большой проверки», — отметил Яковлев. Вероятно, в ближайшее время в ситуацию включится омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Гордума Екатеринбурга передала ей информацию о Дмитрии Захарове и ждет ответа. Ранее Мерзлякова озвучила, что ей удалось вернуть домой более 200 свердловчан, которых считали ошибочно мобилизованными.