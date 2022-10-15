15 октября 2022

Экс-силовика из Свердловской области будут судить за взятки в колонии

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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Экс-силовик ИК-63 в 2020 году получил взятку в размере восьми тысяч рублей Фото:

Бывшего сотрудника ИК-63 из Ивделя (Свердловская область) будут судить за превышение должностных полномочий и взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте.

«Следственным отделом по городу Ивдель СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 2 эпизодам ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)», — говорится в сообщении. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.

Следователи считают, что в октябре 2020 года гражданин, занимавший должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ исправительной колонии №63, передал заключенному два, запрещенных на территории ИК, телефона. За это осужденный отдал силовику восемь тысяч рублей.

Сотрудники СК собрали достаточную доказательную базу. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Бывшего сотрудника ИК-63 из Ивделя (Свердловская область) будут судить за превышение должностных полномочий и взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте. «Следственным отделом по городу Ивдель СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 2 эпизодам ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)», — говорится в сообщении. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет. Следователи считают, что в октябре 2020 года гражданин, занимавший должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ исправительной колонии №63, передал заключенному два, запрещенных на территории ИК, телефона. За это осужденный отдал силовику восемь тысяч рублей. Сотрудники СК собрали достаточную доказательную базу. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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