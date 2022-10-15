Экс-силовика из Свердловской области будут судить за взятки в колонии

Бывшего сотрудника ИК-63 из Ивделя (Свердловская область) будут судить за превышение должностных полномочий и взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте.
«Следственным отделом по городу Ивдель СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 2 эпизодам ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)», — говорится в сообщении. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.
Следователи считают, что в октябре 2020 года гражданин, занимавший должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ исправительной колонии №63, передал заключенному два, запрещенных на территории ИК, телефона. За это осужденный отдал силовику восемь тысяч рублей.
Сотрудники СК собрали достаточную доказательную базу. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo