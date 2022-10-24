Мать двоих детей из Нижнего Тагила стала чемпионкой России по бодибилдингу. Фото

Свердловчанка, мать двоих детей стала чемпионкой России по бодибилдингу

25 октября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Мама двоих детей из Нижнего Тагила, стала чемпионкой России по бодибилдингу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уроженка Нижнего Тагила 36-летняя Елена Клюка стала чемпионкой России по бодибилдингу в категории фитнес-бикини моделей 35-39 лет, ростом до 169 см. Спортсменка является мамой двоих детей. «Меня вдохновлял муж, помогал и поддерживал. Дети безумно рады, говорят, „мама, ты опять первое место заняла!“. Здесь не столько важна победа, сколько изменения, которые с тобой происходят, с твоим телом. Смотришь на себя в зеркало, видишь достижения, хочется продолжать совершенствоваться дальше», — цитируют Елену Клюку агентство «Все новости Нижнего Тагила». По ее словам, цели занять первое место не было. «Просто хотелось поучаствовать, сравнить себя с более серьезными девушками. Там собрались чемпионы мира, Азии, России, Москвы», — дополнила тагильчанка. В 2021 году на областных и всероссийских соревнованиях Елена заняла второе место. В сентябре 2022 года она стала чемпионкой Свердловской области, в начале октября — Уральского федерального округа. Далее отправилась в Москву на всероссийский турнир, куда заявилось около 1000 спортсменов из 65 регионов страны. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из Свердловской области взяла бронзу на чемпионате России по боксу. За третье место свердловчанка заработала 125 тысяч рублей. Мама двоих детей из Свердловской области взяла стала чемпионкой по бодибилдингу Фото: Федерация бодибилдинга России — ФББР

Уроженка Нижнего Тагила 36-летняя Елена Клюка стала чемпионкой России по бодибилдингу в категории фитнес-бикини моделей 35-39 лет, ростом до 169 см. Спортсменка является мамой двоих детей. «Меня вдохновлял муж, помогал и поддерживал. Дети безумно рады, говорят, „мама, ты опять первое место заняла!“. Здесь не столько важна победа, сколько изменения, которые с тобой происходят, с твоим телом. Смотришь на себя в зеркало, видишь достижения, хочется продолжать совершенствоваться дальше», — цитируют Елену Клюку агентство «Все новости Нижнего Тагила». По ее словам, цели занять первое место не было. «Просто хотелось поучаствовать, сравнить себя с более серьезными девушками. Там собрались чемпионы мира, Азии, России, Москвы», — дополнила тагильчанка. В 2021 году на областных и всероссийских соревнованиях Елена заняла второе место. В сентябре 2022 года она стала чемпионкой Свердловской области, в начале октября — Уральского федерального округа. Далее отправилась в Москву на всероссийский турнир, куда заявилось около 1000 спортсменов из 65 регионов страны. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из Свердловской области взяла бронзу на чемпионате России по боксу. За третье место свердловчанка заработала 125 тысяч рублей.