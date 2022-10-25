25 октября 2022
24 октября 2022

Группу мобилизованных из ХМАО отправили в учебные центры

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В ХМАО продолжается отправка в учебные центры граждан, призванных в рамках частичной мобилизации (фото из архива)
новость из сюжета
Мобилизация в России

В ХМАО мобилизованные из Нягани, Мегиона и Кондинского района отправились в учебные центры. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Югра Официально».

«Проводили своих героев горячими объятиями и добрыми напутствиями. Впереди земляков ждет подготовка в учебных центрах, где уже проходят обучение югорчане. Спасибо за мужество, дорогие», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на призывном пункте в ДК «Октябрь» проходит контрольная явка граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. 26 октября запланирована новая отправка мобилизованных в учебные центры.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.

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В ХМАО мобилизованные из Нягани, Мегиона и Кондинского района отправились в учебные центры. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «Проводили своих героев горячими объятиями и добрыми напутствиями. Впереди земляков ждет подготовка в учебных центрах, где уже проходят обучение югорчане. Спасибо за мужество, дорогие», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на призывном пункте в ДК «Октябрь» проходит контрольная явка граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. 26 октября запланирована новая отправка мобилизованных в учебные центры. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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