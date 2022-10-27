Суд над Раисой Мамедовой в Сургуте перенесли на ноябрь

Причиной переноса суда стала неявка свидетеля
Заседание суда над Раисой Мамедовой в Сургуте перенесено на середину ноября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Представитель прокуратуры попросил перенести заседание на 15 ноября. Причиной этому стала неявка свидетелей в здание суда», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
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