27 октября 2022

Суд над Раисой Мамедовой в Сургуте перенесли на ноябрь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Причиной переноса суда стала неявка свидетеля Фото:

Заседание суда над Раисой Мамедовой в Сургуте перенесено на середину ноября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Представитель прокуратуры попросил перенести заседание на 15 ноября. Причиной этому стала неявка свидетелей в здание суда», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

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Заседание суда над Раисой Мамедовой в Сургуте перенесено на середину ноября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Представитель прокуратуры попросил перенести заседание на 15 ноября. Причиной этому стала неявка свидетелей в здание суда», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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