Пермский коммунист на выборах перепутал избирателей и попросил отменить итоги

28 октября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Виталий Смоляков считает, что мог бы выиграть Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Кандидат от КРПФ Виталий Смоляков на выборах в Губахинскую гордуму 11 сентября заподозрил местный избирком в том, что он намерено скрыл от него информацию о домах, которые входят в его округ №10. В результате он проводил агитацию не в тех домах. В суде он потребовал отменить результаты выборов в своем и соседних округах, рассказывает источник в Губахе. «Экс-кандидат посчитал, что, по его мнению, именно по вине территориальной избирательной комиссии он недополучил электорат, который мог бы отдать за него свои голоса. И впустую потратил деньги на агитацию жителей дома, который приписан к соседнему округу», — рассказывает собеседник, знакомый с решением Губахинского суда по этому поводу. Смоляков посчитал, что в доме, где он не проводил встреч, в каждой из 138 квартир прописано по два человека. Итого 276 человек. И каждый из них, с его точки зрения, после агитации проголосовал бы за него. Если прибавить их к тем 89 голосам, которые ему удалось получить, то у него был бы шанс потеснить победителя Алексея Сизова (346 голосов). По факту в доме проживает 202 избирателя, отметили представители ТИК в суде. В итоге суд доводы кандидата от КПРФ не поддержал и отказал ему в иске. Вся необходимая информация о домах, которые входят в округ, была как минимум в ТИК и УИК. То есть никто ничего от него не скрывал. Решение в силу еще не вступило. URA.RU направило запрос Виталию Смолякову в соцсетях. На момент публикации он не ответил на сообщение. В крайизбиркоме пояснили, что в соответствии с требованиями законодательства кандидат сам выбирает формы и методы агитации. «Однако при этом он самостоятельно должен провести необходимую работу, в том числе по запросу необходимых сведений, для обеспечения их целесообразности и эффективности», — отметили в избирательной комиссии. Основные кампании проходили 9 — 11 сентября в Губахе, Кудымкаре, Лысьве и Пермском районе.

Кандидат от КРПФ Виталий Смоляков на выборах в Губахинскую гордуму 11 сентября заподозрил местный избирком в том, что он намерено скрыл от него информацию о домах, которые входят в его округ №10. В результате он проводил агитацию не в тех домах. В суде он потребовал отменить результаты выборов в своем и соседних округах, рассказывает источник в Губахе. «Экс-кандидат посчитал, что, по его мнению, именно по вине территориальной избирательной комиссии он недополучил электорат, который мог бы отдать за него свои голоса. И впустую потратил деньги на агитацию жителей дома, который приписан к соседнему округу», — рассказывает собеседник, знакомый с решением Губахинского суда по этому поводу. Смоляков посчитал, что в доме, где он не проводил встреч, в каждой из 138 квартир прописано по два человека. Итого 276 человек. И каждый из них, с его точки зрения, после агитации проголосовал бы за него. Если прибавить их к тем 89 голосам, которые ему удалось получить, то у него был бы шанс потеснить победителя Алексея Сизова (346 голосов). По факту в доме проживает 202 избирателя, отметили представители ТИК в суде. В итоге суд доводы кандидата от КПРФ не поддержал и отказал ему в иске. Вся необходимая информация о домах, которые входят в округ, была как минимум в ТИК и УИК. То есть никто ничего от него не скрывал. Решение в силу еще не вступило. URA.RU направило запрос Виталию Смолякову в соцсетях. На момент публикации он не ответил на сообщение. В крайизбиркоме пояснили, что в соответствии с требованиями законодательства кандидат сам выбирает формы и методы агитации. «Однако при этом он самостоятельно должен провести необходимую работу, в том числе по запросу необходимых сведений, для обеспечения их целесообразности и эффективности», — отметили в избирательной комиссии. Основные кампании проходили 9 — 11 сентября в Губахе, Кудымкаре, Лысьве и Пермском районе.