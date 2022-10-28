В муниципалитете ХМАО планируют ввести аналог «Пушкинской карте»

29 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

В Нягани планируют развитие внутреннего туризма Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Нягань (ХМАО) планируют ввести сертификат аналогичный «Пушкинской карте». Об этом рассказал глава города Иван Ямашев в своем личном telegram-канале. «На заседании рабочей группы рассмотрели вопрос ввода в сферу туризма сертификата номиналом почти 13 000 рублей, который выполнял бы функции аналогичные „Пушкинской карте“. Нягань может стать тем местом, где этот проект будет реализован», — говорится в сообщении. Иван Ямашев рассказал, что при администрации города создана рабочая группа, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. В городе Нягань можно успешно организовывать туры выходного дня. Необходимая инфраструктура для этого уже имеется. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов определил сроки для реализации туристических проектов. Основной задачей он назвал создание соответствующий инфраструктуры и объектов размещения туристов. Для реализации проектов и сопутствующих элементов потребуется порядка 3-4 лет.

В городе Нягань (ХМАО) планируют ввести сертификат аналогичный «Пушкинской карте». Об этом рассказал глава города Иван Ямашев в своем личном telegram-канале. «На заседании рабочей группы рассмотрели вопрос ввода в сферу туризма сертификата номиналом почти 13 000 рублей, который выполнял бы функции аналогичные „Пушкинской карте“. Нягань может стать тем местом, где этот проект будет реализован», — говорится в сообщении. Иван Ямашев рассказал, что при администрации города создана рабочая группа, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. В городе Нягань можно успешно организовывать туры выходного дня. Необходимая инфраструктура для этого уже имеется. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов определил сроки для реализации туристических проектов. Основной задачей он назвал создание соответствующий инфраструктуры и объектов размещения туристов. Для реализации проектов и сопутствующих элементов потребуется порядка 3-4 лет.