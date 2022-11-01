Журналист Странский: все больше чехов ждут победы Путина на Украине

01 ноября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Граждане Чехии ждут победы России на Украине, заявил Ян Странский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Чехии открыто поддерживают российскую спецоперацию на Украине и желают победы президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналист Ян Странский в своей статье для Seznamzpravy. «Сдвиг в восприятии Чехией поддержки Украины более драматичен. За кулисами гостиной, у кофе-машин в офисах, в массовых электронных письмах, на футбольных трибунах, на встречах классов все больше и больше людей говорят: мне все равно, пусть разбираются между собой. Некоторые даже говорят: пусть победит Путин», — написал Странский. Кроме того, по данным портала iRozhlas, полиция Чехии уже привлекла к ответственности 44 лица за одобрение российской спецоперации на Украине. Всего зарегистрировано 83 таких случая, уточнили авторы. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По данным опросов Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), решение о ее проведении поддерживают большинство россиян (70%), пишет RT. Ранее премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. Политик считает, что без свободной Украины не может быть и свободной Европы.

Граждане Чехии открыто поддерживают российскую спецоперацию на Украине и желают победы президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналист Ян Странский в своей статье для Seznamzpravy. «Сдвиг в восприятии Чехией поддержки Украины более драматичен. За кулисами гостиной, у кофе-машин в офисах, в массовых электронных письмах, на футбольных трибунах, на встречах классов все больше и больше людей говорят: мне все равно, пусть разбираются между собой. Некоторые даже говорят: пусть победит Путин», — написал Странский. Кроме того, по данным портала iRozhlas, полиция Чехии уже привлекла к ответственности 44 лица за одобрение российской спецоперации на Украине. Всего зарегистрировано 83 таких случая, уточнили авторы. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По данным опросов Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), решение о ее проведении поддерживают большинство россиян (70%), пишет RT. Ранее премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. Политик считает, что без свободной Украины не может быть и свободной Европы.