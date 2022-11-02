Водитель пояснил после ДТП, что испугался ответственности, поэтому скрылся с места преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 45-летний водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил двух пешеходов на нерегулируемом перекрестке улиц Заводская — 3 Интернационала. После этого водитель скрылся с места преступления, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД России по Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110, двигаясь со стороны улицы Чапаева, превысив скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сбив насмерть двух пешеходов, двигавшихся навстречу движению по левой обочине. Машина вылетела в кювет, а сам водитель сбежал с места аварии», — говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД нашли мужчину в течение часа.

В аварии погибли два пожилых человека — 62-летний мужчина и 59-летняя женщина. Они скончались на месте ДТП от полученных травм, до приезда скорой помощи. Гаишниками установлено, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. «Проведена процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения, результат -1,211 мл/л выдыхаемого воздуха — состояние опьянения установлено», — пояснили в ведомстве.

Сам мужчина признался, что не заметил пешеходов. А после наезда на них, испугался ответственности и ушел домой, где продолжил употребление алкогольной продукции. «В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.6 КоАП РФ за не пристегнутый ремень безопасности и ст. 12.33 КоАП РФ за сбитый дорожный знак, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.6 ст. 264 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы до 15 лет. По факту ДТП ведется следствие», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перевернулся газовоз. Цистерна выехала на полосу встречного движения, снесла ограждение и улетела в кювет. Из-за этого на Арамильском тракте образовалась пробка.

Водителю грозит до 15 лет лишения свободы Фото: ГИБДД по Свердловской области