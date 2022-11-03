03 ноября 2022

Разведчики с передовой получили большой груз из Магнитогорска. Фото

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Груз собрали жители Магнитогорска (фото из архива) Фото:

Жители Магнитогорска собрали и доставили в разведывательный батальон на передовую большой груз гуманитарной помощи. Фото многочисленных коробок разместили в соцсетях.

«Наконец-то доехала до адресата наша большая гуманитарка для 30 разведывательного батальона! Ребята довольны! Мы счастливы!», — рассказали в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в группе были размещены посты благодарности всем, кто собирал эти и другие грузы. Бойцам отправили мед, воду, продукты питания, вещи и амуницию, а также письма.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Главной целью является денацификация и демилитаризация противника. С 21 сентября была объявлена частичная мобилизация населения России, которая на данный момент закончилась.

Груз разведчикам доставлен из Магнитогорска
Груз был разнообразным

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Жители Магнитогорска собрали и доставили в разведывательный батальон на передовую большой груз гуманитарной помощи. Фото многочисленных коробок разместили в соцсетях. «Наконец-то доехала до адресата наша большая гуманитарка для 30 разведывательного батальона! Ребята довольны! Мы счастливы!», — рассказали в сообществе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в группе были размещены посты благодарности всем, кто собирал эти и другие грузы. Бойцам отправили мед, воду, продукты питания, вещи и амуницию, а также письма. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Главной целью является денацификация и демилитаризация противника. С 21 сентября была объявлена частичная мобилизация населения России, которая на данный момент закончилась.
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