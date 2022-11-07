Силовики не дали челябинскому застройщику выйти из СИЗО

Бизнесмена Евгения Юдина обвиняют в хищении 19 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске продлили содержание под стражей директору строительной компании «Флагман» Евгению Юдину, строившему в регионе ФАПы и дошкольные соцобъекты. Бизнесмена обвиняют в крупном мошенничестве и хищении 19 млн рублей при строительстве детского сада в Аше.

«Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска директору ООО СК „Флагман“ продлен срок содержания под стражей до 22 декабря 2022 года. По версии следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 годы при выполнении госконтракта по строительству детсада в Аше похитил более 19 млн рублей. Руководитель предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Адвокаты Юдина пытались обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав, что обвиняемому возможно избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Челябинский областной суд, с учетом позиции прокурора, отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

История с ФАПами, сроки строительства которых сорвала фирма Юдина, развернулась в 2020 году, когда губернатор Алексей Текслер поручил КСП региона проверить расходы на строительство. Юдин также строил в Октябрьском, Агаповском, Брединском районах и Копейске. Бизнесмена задержали в июне 2022 года и его обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).