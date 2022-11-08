08 ноября 2022

РБК: россиян предупредили о нехватке алкоголя на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Выбор напитков существенно сузился, говорят игроки рынка Фото:

Популярные алкогольные напитки могут оказаться недоступными для россиян в Новый год. Игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней, говорят игроки рынка.

«Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков. Наблюдается дефицит шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys», — пишет РБК со ссылкой на экспертов алкогольного рынка.

Нехватка алкоголя возникла на фоне санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. Ассортимент шампанского к Новогоднему столу будет существенно меньше, поскольку его в Россию поставляют только мелкие французские хозяйства. Западные виски, ром, джин и французский коньяк в России практически закончились. Сетевые магазины и алкомаркеты собираются восполнять дефицит за счет отечественных производителей алкоголя.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Популярные алкогольные напитки могут оказаться недоступными для россиян в Новый год. Игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней, говорят игроки рынка. «Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков. Наблюдается дефицит шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys», — пишет РБК со ссылкой на экспертов алкогольного рынка. Нехватка алкоголя возникла на фоне санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. Ассортимент шампанского к Новогоднему столу будет существенно меньше, поскольку его в Россию поставляют только мелкие французские хозяйства. Западные виски, ром, джин и французский коньяк в России практически закончились. Сетевые магазины и алкомаркеты собираются восполнять дефицит за счет отечественных производителей алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...