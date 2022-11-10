10 ноября 2022

Политолог Бредихин: папа Римский остановит западную поддержку Украины

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По мнению политолога, в роли главного переговорщика, скорее всего, выступит Папа Римский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск остановит военную поддержку Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин.

«Именно сегодня папа Римский хочет получить основную роль переговорщика в решении не только российско-украинского конфликта и вообще общемирового кризиса. И с учетом нарастания роли Папы Римского, его участия в значительных встречах, конференциях <…> Италия не может выступать актором накаления ситуации, поставляя оружие для Украины», — считает политолог Бредихин, его слова передает Пятый канал.

Ранее Папа Римский обвинил НАТО в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.

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Папа Римский Франциск остановит военную поддержку Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин. «Именно сегодня папа Римский хочет получить основную роль переговорщика в решении не только российско-украинского конфликта и вообще общемирового кризиса. И с учетом нарастания роли Папы Римского, его участия в значительных встречах, конференциях <…> Италия не может выступать актором накаления ситуации, поставляя оружие для Украины», — считает политолог Бредихин, его слова передает Пятый канал. Ранее Папа Римский обвинил НАТО в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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