Папа Римский Франциск остановит военную поддержку Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин.
«Именно сегодня папа Римский хочет получить основную роль переговорщика в решении не только российско-украинского конфликта и вообще общемирового кризиса. И с учетом нарастания роли Папы Римского, его участия в значительных встречах, конференциях <…> Италия не может выступать актором накаления ситуации, поставляя оружие для Украины», — считает политолог Бредихин, его слова передает Пятый канал.
Ранее Папа Римский обвинил НАТО в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Папа Римский Франциск остановит военную поддержку Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин. «Именно сегодня папа Римский хочет получить основную роль переговорщика в решении не только российско-украинского конфликта и вообще общемирового кризиса. И с учетом нарастания роли Папы Римского, его участия в значительных встречах, конференциях <…> Италия не может выступать актором накаления ситуации, поставляя оружие для Украины», — считает политолог Бредихин, его слова передает Пятый канал. Ранее Папа Римский обвинил НАТО в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.