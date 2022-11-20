Россиян в Швеции обвинили в краже на 9 млн рублей

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Болельщики сборной Швеции в Екатеринбурге, флаг швеции, болельщики сборной швеции
В Швеции ограбили магазин со спортивными товарами Фото:

В Швеции россиян обвинили в краже хоккейного оборудования из магазина на сумму 9 миллионов рублей. Об этом сообщает газета Expressen.

«В период с субботы, 5 ноября, по воскресенье, 6 ноября, пострадал магазин Sportringen в Уппсале. Были украдены коньки и хоккейные клюшки на сумму около 1,6 миллиона шведских крон. Также есть подозрения, что все это заказ из России из-за нехватки материалов», — пишет Expressen.

Издание отмечает, что было украдено 100 лучших пар коньков и 400 клюшек. Пока нет подтверждения информации, что это были именно россияне.

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В Швеции россиян обвинили в краже хоккейного оборудования из магазина на сумму 9 миллионов рублей. Об этом сообщает газета Expressen. «В период с субботы, 5 ноября, по воскресенье, 6 ноября, пострадал магазин Sportringen в Уппсале. Были украдены коньки и хоккейные клюшки на сумму около 1,6 миллиона шведских крон. Также есть подозрения, что все это заказ из России из-за нехватки материалов», — пишет Expressen. Издание отмечает, что было украдено 100 лучших пар коньков и 400 клюшек. Пока нет подтверждения информации, что это были именно россияне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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