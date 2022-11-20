Россиян в Швеции обвинили в краже на 9 млн рублей

20 ноября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Швеции ограбили магазин со спортивными товарами Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Швеции россиян обвинили в краже хоккейного оборудования из магазина на сумму 9 миллионов рублей. Об этом сообщает газета Expressen. «В период с субботы, 5 ноября, по воскресенье, 6 ноября, пострадал магазин Sportringen в Уппсале. Были украдены коньки и хоккейные клюшки на сумму около 1,6 миллиона шведских крон. Также есть подозрения, что все это заказ из России из-за нехватки материалов», — пишет Expressen. Издание отмечает, что было украдено 100 лучших пар коньков и 400 клюшек. Пока нет подтверждения информации, что это были именно россияне.

В Швеции россиян обвинили в краже хоккейного оборудования из магазина на сумму 9 миллионов рублей. Об этом сообщает газета Expressen. «В период с субботы, 5 ноября, по воскресенье, 6 ноября, пострадал магазин Sportringen в Уппсале. Были украдены коньки и хоккейные клюшки на сумму около 1,6 миллиона шведских крон. Также есть подозрения, что все это заказ из России из-за нехватки материалов», — пишет Expressen. Издание отмечает, что было украдено 100 лучших пар коньков и 400 клюшек. Пока нет подтверждения информации, что это были именно россияне.