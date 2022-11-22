Очередная машина с гуманитарным грузом 22 ноября отправилась в Чебаркуль. Неравнодушные жители Ивдельского городского округа собрали посылку для мобилизованных земляков, сообщил мэр города Владимир Михель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня очередная машина с самым необходимым для мобилизованных ивдельчан отправилась в Чебаркуль. Неравнодушные жители поселка отправили землякам теплые вещи, связанные своими руками, сладости и письма детей», — пишет Михель.
Глава Ивделя добавляет, что часть посылок собрана жителями поселка Полуночное. «Волонтеры, студенты филиала Уральского промышленно-экономического техникума, сформировали посылки, собранные на деньги жителей города. В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены», — считает Михель. Мэр поблагодарил всех, кто поддержал военных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
Фото: страница Владимира Михеля в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Владимира Михеля в соцсети «ВКонтакте»
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Очередная машина с гуманитарным грузом 22 ноября отправилась в Чебаркуль. Неравнодушные жители Ивдельского городского округа собрали посылку для мобилизованных земляков, сообщил мэр города Владимир Михель на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня очередная машина с самым необходимым для мобилизованных ивдельчан отправилась в Чебаркуль. Неравнодушные жители поселка отправили землякам теплые вещи, связанные своими руками, сладости и письма детей», — пишет Михель. Глава Ивделя добавляет, что часть посылок собрана жителями поселка Полуночное. «Волонтеры, студенты филиала Уральского промышленно-экономического техникума, сформировали посылки, собранные на деньги жителей города. В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены», — считает Михель. Мэр поблагодарил всех, кто поддержал военных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.