Гуманитарную помощь отправили мобилизованным бойцам в Чебаркуль Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Очередная машина с гуманитарным грузом 22 ноября отправилась в Чебаркуль. Неравнодушные жители Ивдельского городского округа собрали посылку для мобилизованных земляков, сообщил мэр города Владимир Михель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня очередная машина с самым необходимым для мобилизованных ивдельчан отправилась в Чебаркуль. Неравнодушные жители поселка отправили землякам теплые вещи, связанные своими руками, сладости и письма детей», — пишет Михель.

Глава Ивделя добавляет, что часть посылок собрана жителями поселка Полуночное. «Волонтеры, студенты филиала Уральского промышленно-экономического техникума, сформировали посылки, собранные на деньги жителей города. В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены», — считает Михель. Мэр поблагодарил всех, кто поддержал военных.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.

Фото: страница Владимира Михеля в соцсети «ВКонтакте»