Мэр Челябинска заявила, что ей удалось изменить мышление жителей и чиновников

Заброшенные пустыри стали превращать в островки благоустройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова за три года работы сумела изменить мышление жителей и чиновников при благоустройстве общественных пространств. Об этом Котова заявила 23 ноября во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР), назвав это одним из главных достижений за время своей работы.

«За три года мне удалось изменить мышление жителей и чиновников к общественным пространствам и благоустройству города, поменять их отношение. Раньше на пустом месте надо было обязательно прострочить дом. Сейчас мы в таких местах обустраиваем общественные пространства», — заявила Котова.

В качестве примера мэр привела набережную Челябинска, которую раньше жители из-за ее запущенности не рассматривали, как место для прогулок и отдыха. Сегодня после реконструкции берег реки Миасс стал излюбленным местом прогулок для горожан в любое время года.