Жители частных домов в районе Соснового проезда Ишима (Тюменская область) боятся отпускать детей в школу из-за проблем с уличным освещением. Об этом они рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ишимцы обратились к главе города Федору Шишкину, чтобы он вмешался в ситуацию.
«Куда делось уличное освещение на проезде Сосновом? Дети выходят к школьному автобусу в 7:10 и идут по такой темноте. Мало того, что на нашу улицу после снегопада не приезжала снегоуборочная техника, сформировалась ледяная колея и идти пешком маленьким детям не совсем удобно, так еще и ничего не видно! Федор Борисович, в какую инстанцию нужно написать обращение, чтобы свет вернулся на нашу улицу?» — поинтересовался анонимный автор публикации.
В разговоре с URA.RU заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов рассказал, что проблема с уличным освещением на Сосновом проезде носила кратковременный характер и уже решена. «Было отключение электроэнергии и сбился таймер автоматического включения/выключения уличного освещения. На данный момент ситуация исправлена. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что в предстоящем 2023 году на Сосновом проезде у нас запланированы масштабные работы по благоустройству. Он будет заасфальтирован», — сообщил Лизунов в беседе с агентством.
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