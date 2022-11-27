Тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за проблем с уличным освещением. Фото

28 ноября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

На одной из улиц Ишима перестали гореть фонари Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители частных домов в районе Соснового проезда Ишима (Тюменская область) боятся отпускать детей в школу из-за проблем с уличным освещением. Об этом они рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ишимцы обратились к главе города Федору Шишкину, чтобы он вмешался в ситуацию. «Куда делось уличное освещение на проезде Сосновом? Дети выходят к школьному автобусу в 7:10 и идут по такой темноте. Мало того, что на нашу улицу после снегопада не приезжала снегоуборочная техника, сформировалась ледяная колея и идти пешком маленьким детям не совсем удобно, так еще и ничего не видно! Федор Борисович, в какую инстанцию нужно написать обращение, чтобы свет вернулся на нашу улицу?» — поинтересовался анонимный автор публикации. В разговоре с URA.RU заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов рассказал, что проблема с уличным освещением на Сосновом проезде носила кратковременный характер и уже решена. «Было отключение электроэнергии и сбился таймер автоматического включения/выключения уличного освещения. На данный момент ситуация исправлена. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что в предстоящем 2023 году на Сосновом проезде у нас запланированы масштабные работы по благоустройству. Он будет заасфальтирован», — сообщил Лизунов в беседе с агентством. Уличное освещение на Сосновом проезде в Ишиме перестало работать после аварийного отключения Паблик «Ишим пере подслушано», соцсеть «ВКонтакте»

Жители частных домов в районе Соснового проезда Ишима (Тюменская область) боятся отпускать детей в школу из-за проблем с уличным освещением. Об этом они рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ишимцы обратились к главе города Федору Шишкину, чтобы он вмешался в ситуацию. «Куда делось уличное освещение на проезде Сосновом? Дети выходят к школьному автобусу в 7:10 и идут по такой темноте. Мало того, что на нашу улицу после снегопада не приезжала снегоуборочная техника, сформировалась ледяная колея и идти пешком маленьким детям не совсем удобно, так еще и ничего не видно! Федор Борисович, в какую инстанцию нужно написать обращение, чтобы свет вернулся на нашу улицу?» — поинтересовался анонимный автор публикации. В разговоре с URA.RU заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов рассказал, что проблема с уличным освещением на Сосновом проезде носила кратковременный характер и уже решена. «Было отключение электроэнергии и сбился таймер автоматического включения/выключения уличного освещения. На данный момент ситуация исправлена. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что в предстоящем 2023 году на Сосновом проезде у нас запланированы масштабные работы по благоустройству. Он будет заасфальтирован», — сообщил Лизунов в беседе с агентством.