Заместитель Лаврова пригрозил НАТО из-за планов присоединить Финляндию и Швецию

Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшит безопасность альянса
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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В российском МИД предупредили НАТО о дополнительных рисках Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу ухудшит его безопасность и создаст для него дополнительные риски. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Это (становление Финляндии и Швеции страной-членом НАТО — прим. URA.RU) будет ухудшать состояние военной безопасности и самой НАТО, создавать для нее дополнительные риски», — заявил Грушко в разговоре с ТАСС. По его словам, на это повлияет то, что альянс будет заставлять новоприсоединенные страны размещать на своих территориях дополнительные силы и принимать иностранные контингенты.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс еще 18 мая. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Финляндия и Швеция уже отказались от размещения на своих территориях ядерного оружия.

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Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу ухудшит его безопасность и создаст для него дополнительные риски. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Это (становление Финляндии и Швеции страной-членом НАТО — прим. URA.RU) будет ухудшать состояние военной безопасности и самой НАТО, создавать для нее дополнительные риски», — заявил Грушко в разговоре с ТАСС. По его словам, на это повлияет то, что альянс будет заставлять новоприсоединенные страны размещать на своих территориях дополнительные силы и принимать иностранные контингенты. Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс еще 18 мая. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Финляндия и Швеция уже отказались от размещения на своих территориях ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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