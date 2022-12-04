Шеф полиции Екатеринбурга вызвал гнев московского генерала из-за кадровых решений

Анастасия Баштовая получила назначение 5 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Назначение майора Анастасии Баштовой начальником отдела по исполнению административного законодательства в полиции Екатеринбурга вызвало конфликт с проверяющими из Москвы (в частности, с генерал-майором Романом Зайцевым). Действующему врио начальника УМВД Николаю Почаевцу пришлось отвечать за кадровые решения уволившегося Игоря Озерова, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.

«Назначения Анастасии Андреевны ждали еще несколько месяцев назад, но Озеров не давал хода этому назначению. Сейчас, когда шеф в отпуске, за него отдувается Почаевец — он и вызвал гнев генерала Зайцева, который, мягко говоря, удивился, почему на должности до сих пор официально никто не назначен, хотя майор Баштовая ждет», — рассказал источник.

Он уточнил, что девушка на прошлом месте выполняла свои обязанности практически без пререканий, но шеф УМВД считал, что на должность должен претендовать другой офицер. Несмотря на это, удачной кандидатуры на пост найти не могли, и пришлось срочно назначить Баштовую — уже после того, как возникли вопросы от ревизоров.

Инсайдеры допускают, что проблемы в отделе по исполнению административного законодательства стали одной из косвенных причин, побудивших Озерова написать рапорт об отставке перед большой проверкой из Москвы. Готов ли будет шеф отозвать рапорт — будет зависеть от складывающейся в ведомстве ситуации.

URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.

Анастасия Баштовая была назначена главой отдела по исполнению административного законодательства 5 декабря. По словам источников, назначение было связано с проходящей ревизией. Несколько месяцев место пустовало — после ухода в марте Антона Трошина, который получил повышение. Проверка в свердловской полиции началась 14 ноября и, согласно планам, закончится 10 декабря. В ходе ревизии были отправлены в отставку несколько ключевых сотрудников, а после подведения итогов руководство собирается устроить более масштабные кадровые чистки, сообщали инсайдеры.