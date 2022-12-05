Прокуратура устроила проверку мэрии и полиции из-за поножовщины в школе Нижневартовска

В Нижневартовске прокуратура организовала проверку по факту ЧП в школе №21, где один ученик ранил другого ножом. Ведомство даст оценку работе администрации и полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО.
«В ходе проверки будет дана оценка обеспечения охраны жизни и здоровья несовершеннолетних во время пребывания в образовательном учреждении, соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД по Нижневартовску, законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности», — сообщили журналисту агентства в прокуратуре.
Конфликт в 21-й школе произошел 6 декабря около восьми утра. Один из учеников нанес другому ножевые ранения, пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его здоровье. На месте также работают правоохранительные органы. Образовательный процесс в школе не приостановлен.
Ранее URA.RU рассказывало, что причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. Ссора между учениками произошла в тамбуре учреждения, еще до прохода через металлодетекторы, поэтому нож и не был обнаружен.
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